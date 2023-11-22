https://ria.ru/20231122/putin-1911149602.html
Путин поручил усилить ответственность за распространение таможенных данных
Путин поручил усилить ответственность за распространение таможенных данных - РИА Новости, 22.11.2023
Путин поручил усилить ответственность за распространение таможенных данных
Президент России Владимир Путин поручил усилить уголовную ответственность за незаконное получение и распространение информации из баз данных таможенных органов, РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T18:55
2023-11-22T18:55
2023-11-22T20:03
владимир путин
россия
михаил мишустин
вячеслав лебедев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил усилить уголовную ответственность за незаконное получение и распространение информации из баз данных таможенных органов, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с Верховным Судом Российской Федерации, Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Следственным комитетом Российской Федерации, ФСБ России и МВД России обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих усиление уголовной ответственности за незаконное получение, использование или распространение информации, содержащейся в базах данных таможенных органов. Доклад – до 20 декабря 2023 года", - говорится в тексте поручения.Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев, генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, глава ФСБ Александр Бортников и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.Кроме того, президент поручил кабмину представить до 20 декабря этого года предложения по обеспечению перехода от передачи информации, содержащейся в базах данных ФТС России, другим органам государственной власти и организациям в соответствии с регламентом к ее предоставлению по запросам таких органов и организаций.Помимо этого, кабмину поручено предоставить до 20 декабря этого года дополнительные меры господдержки для увеличения объема мяса птицы на внутреннем рынке.Ответственным за исполнение обоих поручений назначен Мишустин.
https://ria.ru/20231122/putin-1911074035.html
https://radiosputnik.ru/20231122/ukraina-1911123821.html
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владимир путин, россия, михаил мишустин, вячеслав лебедев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Владимир Путин, Россия, Михаил Мишустин, Вячеслав Лебедев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Путин поручил усилить ответственность за распространение таможенных данных
Путин поручил усилить ответственность за распространение таможенных данных