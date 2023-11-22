https://ria.ru/20231122/putin-1911149602.html

Путин поручил усилить ответственность за распространение таможенных данных

Путин поручил усилить ответственность за распространение таможенных данных - РИА Новости, 22.11.2023

Путин поручил усилить ответственность за распространение таможенных данных

Президент России Владимир Путин поручил усилить уголовную ответственность за незаконное получение и распространение информации из баз данных таможенных органов, РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T18:55

2023-11-22T18:55

2023-11-22T20:03

владимир путин

россия

михаил мишустин

вячеслав лебедев

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил усилить уголовную ответственность за незаконное получение и распространение информации из баз данных таможенных органов, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с Верховным Судом Российской Федерации, Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Следственным комитетом Российской Федерации, ФСБ России и МВД России обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих усиление уголовной ответственности за незаконное получение, использование или распространение информации, содержащейся в базах данных таможенных органов. Доклад – до 20 декабря 2023 года", - говорится в тексте поручения.Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев, генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, глава ФСБ Александр Бортников и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.Кроме того, президент поручил кабмину представить до 20 декабря этого года предложения по обеспечению перехода от передачи информации, содержащейся в базах данных ФТС России, другим органам государственной власти и организациям в соответствии с регламентом к ее предоставлению по запросам таких органов и организаций.Помимо этого, кабмину поручено предоставить до 20 декабря этого года дополнительные меры господдержки для увеличения объема мяса птицы на внутреннем рынке.Ответственным за исполнение обоих поручений назначен Мишустин.

https://ria.ru/20231122/putin-1911074035.html

https://radiosputnik.ru/20231122/ukraina-1911123821.html

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владимир путин, россия, михаил мишустин, вячеслав лебедев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)