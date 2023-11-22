https://ria.ru/20231122/putin-1911148266.html
Путин поручил принять допмеры по развитию мало- и среднетоннажной химии
Путин поручил принять допмеры по развитию мало- и среднетоннажной химии - РИА Новости, 22.11.2023
Путин поручил принять допмеры по развитию мало- и среднетоннажной химии
Президент России Владимир Путин поручил правительству России принять дополнительные меры по ускоренному развитию мало- и среднетоннажной химии, соответствующее... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T18:50
2023-11-22T18:50
2023-11-22T19:05
владимир путин
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству России принять дополнительные меры по ускоренному развитию мало- и среднетоннажной химии, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: принять дополнительные меры по ускоренному развитию производства малотоннажной и среднетоннажной химической продукции...", - говорится в тексте поручения.Доклад необходимо предоставить до 1 апреля 2024 года, далее – ежегодно.Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20231122/putin-1911149602.html
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владимир путин, россия, михаил мишустин
Владимир Путин, Россия, Михаил Мишустин
Путин поручил принять допмеры по развитию мало- и среднетоннажной химии
Путин поручил кабмину принять допмеры по развитию мало- и среднетоннажной химии