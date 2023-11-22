https://ria.ru/20231122/putin-1911148266.html

Путин поручил принять допмеры по развитию мало- и среднетоннажной химии

Путин поручил принять допмеры по развитию мало- и среднетоннажной химии - РИА Новости, 22.11.2023

Путин поручил принять допмеры по развитию мало- и среднетоннажной химии

Президент России Владимир Путин поручил правительству России принять дополнительные меры по ускоренному развитию мало- и среднетоннажной химии, соответствующее... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T18:50

2023-11-22T18:50

2023-11-22T19:05

владимир путин

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству России принять дополнительные меры по ускоренному развитию мало- и среднетоннажной химии, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: принять дополнительные меры по ускоренному развитию производства малотоннажной и среднетоннажной химической продукции...", - говорится в тексте поручения.Доклад необходимо предоставить до 1 апреля 2024 года, далее – ежегодно.Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20231122/putin-1911149602.html

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владимир путин, россия, михаил мишустин