Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил принять допмеры по развитию мало- и среднетоннажной химии - РИА Новости, 22.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:50 22.11.2023 (обновлено: 19:05 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/putin-1911148266.html
Путин поручил принять допмеры по развитию мало- и среднетоннажной химии
Путин поручил принять допмеры по развитию мало- и среднетоннажной химии - РИА Новости, 22.11.2023
Путин поручил принять допмеры по развитию мало- и среднетоннажной химии
Президент России Владимир Путин поручил правительству России принять дополнительные меры по ускоренному развитию мало- и среднетоннажной химии, соответствующее... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T18:50
2023-11-22T19:05
владимир путин
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882241870_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_dedce3fcc99214942647eea5d747d288.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству России принять дополнительные меры по ускоренному развитию мало- и среднетоннажной химии, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: принять дополнительные меры по ускоренному развитию производства малотоннажной и среднетоннажной химической продукции...", - говорится в тексте поручения.Доклад необходимо предоставить до 1 апреля 2024 года, далее – ежегодно.Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20231122/putin-1911149602.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882241870_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_b7f94ae0f92db8c9dc0be1efbebde081.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, михаил мишустин
Владимир Путин, Россия, Михаил Мишустин
Путин поручил принять допмеры по развитию мало- и среднетоннажной химии

Путин поручил кабмину принять допмеры по развитию мало- и среднетоннажной химии

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству России принять дополнительные меры по ускоренному развитию мало- и среднетоннажной химии, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: принять дополнительные меры по ускоренному развитию производства малотоннажной и среднетоннажной химической продукции...", - говорится в тексте поручения.
Доклад необходимо предоставить до 1 апреля 2024 года, далее – ежегодно.
Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
Путин поручил усилить ответственность за распространение таможенных данных
Вчера, 18:55
 
Владимир ПутинРоссияМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала