https://ria.ru/20231122/proisshestvie-1911022896.html

В Краснодаре мужчина избил ребенка на детской площадке

В Краснодаре мужчина избил ребенка на детской площадке - РИА Новости, 22.11.2023

В Краснодаре мужчина избил ребенка на детской площадке

Обвинение предъявлено мужчине, который избил десятилетнего мальчика на детской площадке в Краснодаре после якобы грубой реакции ребенка на его замечание,... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T12:33

2023-11-22T12:33

2023-11-22T12:35

происшествия

краснодар

россия

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КРАСНОДАР, 22 ноя - РИА Новости. Обвинение предъявлено мужчине, который избил десятилетнего мальчика на детской площадке в Краснодаре после якобы грубой реакции ребенка на его замечание, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Кубани. Ранее в сети появились кадры с камеры видеонаблюдения, где на детской площадке падает ребёнок, убегая от мужчины. Затем взрослый бьет мальчика ногами и руками, а после уходит, оставив ребёнка лежать на асфальте. "По данному факту... возбуждено уголовное дело… Предъявлено обвинение 34-летнему местному жителю в хулиганстве с применением насилия (пункт "а" части 1 статьи 213 УК РФ)", - говорится в сообщении. По версии следствия, вечером 1 ноября во дворе краснодарской многоэтажки на улице Тепличной мужчина сделал замечание десятилетнему ребенку. Получив от него ответ, показавшийся грубым, фигурант напал на ребёнка и скрылся. Отмечается, что обвиняемый на допросе признал свою вину и находится под стражей.

https://ria.ru/20231121/delo-1910845163.html

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происшествия, краснодар, россия