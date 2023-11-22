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В Краснодаре мужчина избил ребенка на детской площадке
В Краснодаре мужчина избил ребенка на детской площадке - РИА Новости, 22.11.2023
В Краснодаре мужчина избил ребенка на детской площадке
Обвинение предъявлено мужчине, который избил десятилетнего мальчика на детской площадке в Краснодаре после якобы грубой реакции ребенка на его замечание,... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T12:33
2023-11-22T12:33
2023-11-22T12:35
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КРАСНОДАР, 22 ноя - РИА Новости. Обвинение предъявлено мужчине, который избил десятилетнего мальчика на детской площадке в Краснодаре после якобы грубой реакции ребенка на его замечание, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Кубани. Ранее в сети появились кадры с камеры видеонаблюдения, где на детской площадке падает ребёнок, убегая от мужчины. Затем взрослый бьет мальчика ногами и руками, а после уходит, оставив ребёнка лежать на асфальте. "По данному факту... возбуждено уголовное дело… Предъявлено обвинение 34-летнему местному жителю в хулиганстве с применением насилия (пункт "а" части 1 статьи 213 УК РФ)", - говорится в сообщении. По версии следствия, вечером 1 ноября во дворе краснодарской многоэтажки на улице Тепличной мужчина сделал замечание десятилетнему ребенку. Получив от него ответ, показавшийся грубым, фигурант напал на ребёнка и скрылся. Отмечается, что обвиняемый на допросе признал свою вину и находится под стражей.
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происшествия, краснодар, россия
Происшествия, Краснодар, Россия
В Краснодаре мужчина избил ребенка на детской площадке
В Краснодаре мужчина избил ногами ребенка на детской площадке
КРАСНОДАР, 22 ноя - РИА Новости.
Обвинение предъявлено мужчине, который избил десятилетнего мальчика на детской площадке в Краснодаре после якобы грубой реакции ребенка на его замечание, сообщили в пресс-службе
СУСК РФ по Кубани.
Ранее в сети появились кадры с камеры видеонаблюдения, где на детской площадке падает ребёнок, убегая от мужчины. Затем взрослый бьет мальчика ногами и руками, а после уходит, оставив ребёнка лежать на асфальте.
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"По данному факту... возбуждено уголовное дело… Предъявлено обвинение 34-летнему местному жителю в хулиганстве с применением насилия (пункт "а" части 1 статьи 213 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, вечером 1 ноября во дворе краснодарской многоэтажки на улице Тепличной мужчина сделал замечание десятилетнему ребенку. Получив от него ответ, показавшийся грубым, фигурант напал на ребёнка и скрылся.
Отмечается, что обвиняемый на допросе признал свою вину и находится под стражей.