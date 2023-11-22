https://ria.ru/20231122/proisshestvie-1910993300.html
В Москве оштрафуют катавшегося на трехколесном болиде мужчину
В Москве оштрафуют катавшегося на трехколесном болиде мужчину - РИА Новости, 22.11.2023
В Москве оштрафуют катавшегося на трехколесном болиде мужчину
Полицейские привлекли к административной ответственности москвича, который катался на трехколесном болиде по Садовому кольцу и мешал другим водителям, сообщили... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T10:46
2023-11-22T10:46
2023-11-22T10:46
авто
москва
садовое кольцо (москва)
россия
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:185:3077:1916_1920x0_80_0_0_2def668ef69308ff75b169a6a6dbee43.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Полицейские привлекли к административной ответственности москвича, который катался на трехколесном болиде по Садовому кольцу и мешал другим водителям, сообщили в столичной Госавтоинспекции. "Столичной Госавтоинспекцией изучена видеозапись, размещенная на одном из телеграм-каналов, на котором мужчина, управляя трехколесным транспортным средством, двигался по Смоленской площади, создавал помехи в движении другим транспортным средствам", - говорится в сообщении ведомства. По данным ГИБДД, водителем оказался 63-летний москвич, в отношении него составлен административный протокол о создании помех в движении транспорта (часть 1 статьи 12.30 КоАП РФ), по которому предусмотрен штраф в 1 тысячу рублей.
https://ria.ru/20231121/parkovka-1910828426.html
москва
садовое кольцо (москва)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3cb31c139c0a867528bfc1600cf80c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, москва, садовое кольцо (москва), россия, гибдд мвд рф
Авто, Москва, Садовое кольцо (Москва), Россия, ГИБДД МВД РФ
В Москве оштрафуют катавшегося на трехколесном болиде мужчину
В Москве катавшегося на трехколесном болиде мужчину оштрафуют на тысячу рублей