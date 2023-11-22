https://ria.ru/20231122/proisshestvie-1910993300.html

В Москве оштрафуют катавшегося на трехколесном болиде мужчину

В Москве оштрафуют катавшегося на трехколесном болиде мужчину - РИА Новости, 22.11.2023

В Москве оштрафуют катавшегося на трехколесном болиде мужчину

Полицейские привлекли к административной ответственности москвича, который катался на трехколесном болиде по Садовому кольцу и мешал другим водителям, сообщили... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T10:46

2023-11-22T10:46

2023-11-22T10:46

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москва

садовое кольцо (москва)

россия

гибдд мвд рф

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Полицейские привлекли к административной ответственности москвича, который катался на трехколесном болиде по Садовому кольцу и мешал другим водителям, сообщили в столичной Госавтоинспекции. "Столичной Госавтоинспекцией изучена видеозапись, размещенная на одном из телеграм-каналов, на котором мужчина, управляя трехколесным транспортным средством, двигался по Смоленской площади, создавал помехи в движении другим транспортным средствам", - говорится в сообщении ведомства. По данным ГИБДД, водителем оказался 63-летний москвич, в отношении него составлен административный протокол о создании помех в движении транспорта (часть 1 статьи 12.30 КоАП РФ), по которому предусмотрен штраф в 1 тысячу рублей.

https://ria.ru/20231121/parkovka-1910828426.html

москва

садовое кольцо (москва)

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авто, москва, садовое кольцо (москва), россия, гибдд мвд рф