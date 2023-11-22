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В Москве оштрафуют катавшегося на трехколесном болиде мужчину - РИА Новости, 22.11.2023
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10:46 22.11.2023
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В Москве оштрафуют катавшегося на трехколесном болиде мужчину
В Москве оштрафуют катавшегося на трехколесном болиде мужчину - РИА Новости, 22.11.2023
В Москве оштрафуют катавшегося на трехколесном болиде мужчину
Полицейские привлекли к административной ответственности москвича, который катался на трехколесном болиде по Садовому кольцу и мешал другим водителям, сообщили... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T10:46
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Полицейские привлекли к административной ответственности москвича, который катался на трехколесном болиде по Садовому кольцу и мешал другим водителям, сообщили в столичной Госавтоинспекции. "Столичной Госавтоинспекцией изучена видеозапись, размещенная на одном из телеграм-каналов, на котором мужчина, управляя трехколесным транспортным средством, двигался по Смоленской площади, создавал помехи в движении другим транспортным средствам", - говорится в сообщении ведомства. По данным ГИБДД, водителем оказался 63-летний москвич, в отношении него составлен административный протокол о создании помех в движении транспорта (часть 1 статьи 12.30 КоАП РФ), по которому предусмотрен штраф в 1 тысячу рублей.
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авто, москва, садовое кольцо (москва), россия, гибдд мвд рф
Авто, Москва, Садовое кольцо (Москва), Россия, ГИБДД МВД РФ
В Москве оштрафуют катавшегося на трехколесном болиде мужчину

В Москве катавшегося на трехколесном болиде мужчину оштрафуют на тысячу рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Полицейские привлекли к административной ответственности москвича, который катался на трехколесном болиде по Садовому кольцу и мешал другим водителям, сообщили в столичной Госавтоинспекции.
«
"Столичной Госавтоинспекцией изучена видеозапись, размещенная на одном из телеграм-каналов, на котором мужчина, управляя трехколесным транспортным средством, двигался по Смоленской площади, создавал помехи в движении другим транспортным средствам", - говорится в сообщении ведомства.
По данным ГИБДД, водителем оказался 63-летний москвич, в отношении него составлен административный протокол о создании помех в движении транспорта (часть 1 статьи 12.30 КоАП РФ), по которому предусмотрен штраф в 1 тысячу рублей.
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