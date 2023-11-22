https://ria.ru/20231122/programma-1911192079.html
Глава Кубани поручил разработать краевую программу поддержки участников СВО
Глава Кубани поручил разработать краевую программу поддержки участников СВО - РИА Новости, 22.11.2023
Глава Кубани поручил разработать краевую программу поддержки участников СВО
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил разработать краевую программу поддержки участников и ветеранов специальной военной операции. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T21:23
2023-11-22T21:23
2023-11-22T21:23
краснодарский край
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 22 ноя - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил разработать краевую программу поддержки участников и ветеранов специальной военной операции. "Сегодня встретился с "Союзом ветеранов СВО". Эти ребята - участники специальной военной операции - самостоятельно объединились в общественную организацию. Они как никто знают, в чем нуждаются бойцы на передовой и семьи здесь, в тылу… Договорились вместе разработать краевую программу поддержки и определить основные направления ее работы", - написал Кондратьев в Telegram-канале. Губернатор подчеркнул, что к разработке программы нужно привлечь специалистов фонда "Защитники Отечества" и самих участников и ветеранов СВО. По его словам, за два года из краевого бюджета на единовременные выплаты, закупку техники направлено более 5 миллиардов рублей. В настоящее время главный офис общественной организации располагается в Краснодаре. В регионе открыли 15 муниципальных отделений, в них входят около 1300 человек. Организация помогает действующим участникам специальной военной операции и членам их семей, в том числе занимается социальной адаптацией военнослужащих, вернувшихся с фронта, добавляют в пресс-службе краевой администрации.
https://radiosputnik.ru/20231122/zhile-1911172478.html
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краснодарский край
Краснодарский край, Краснодарский край
Глава Кубани поручил разработать краевую программу поддержки участников СВО
Глава Кубани поручил разработать краевую программу поддержки участников СВО
КРАСНОДАР, 22 ноя - РИА Новости.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил
разработать краевую программу поддержки участников и ветеранов специальной военной операции.
"Сегодня встретился с "Союзом ветеранов СВО". Эти ребята - участники специальной военной операции - самостоятельно объединились в общественную организацию. Они как никто знают, в чем нуждаются бойцы на передовой и семьи здесь, в тылу… Договорились вместе разработать краевую программу поддержки и определить основные направления ее работы", - написал Кондратьев в Telegram-канале.
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Губернатор подчеркнул, что к разработке программы нужно привлечь специалистов фонда "Защитники Отечества" и самих участников и ветеранов СВО. По его словам, за два года из краевого бюджета на единовременные выплаты, закупку техники направлено более 5 миллиардов рублей.
В настоящее время главный офис общественной организации располагается в Краснодаре
. В регионе открыли 15 муниципальных отделений, в них входят около 1300 человек. Организация помогает действующим участникам специальной военной операции и членам их семей, в том числе занимается социальной адаптацией военнослужащих, вернувшихся с фронта, добавляют в пресс-службе краевой администрации.
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