https://ria.ru/20231122/prizyvniki-1911132466.html

Молдавия отказалась выдавать Украине беженцев призывного возраста

Молдавия отказалась выдавать Украине беженцев призывного возраста - РИА Новости, 22.11.2023

Молдавия отказалась выдавать Украине беженцев призывного возраста

Молдавия не выдавала и не планирует выдавать Украине беженцев призывного возраста, Киев не обращался с подобной просьбой, заявил глава пресс-службы МИД... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T17:53

2023-11-22T17:53

2023-11-22T18:17

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КИШИНЕВ, 22 ноя - РИА Новости. Молдавия не выдавала и не планирует выдавать Украине беженцев призывного возраста, Киев не обращался с подобной просьбой, заявил глава пресс-службы МИД республики Игорь Захаров в эфире радио Moldova."На сегодняшний день ни один гражданин, достигший призывного возраста или который достигнет его в ближайший период, не был и не будет выдан Украине. У нас таких случаев не было, и украинская сторона не обращалась с просьбой об экстрадиции этих граждан", - заявил Захаров.По его словам, у Молдавии и Украины нет соглашения об экстрадиции по призывному возрасту.Согласно местному законодательству, если иностранец запросил убежища у властей Молдавии, то его могут экстрадировать на родину лишь в том случае, когда он представляет собой угрозу национальной безопасности.С февраля 2022 года Молдавия приняла более миллиона украинских беженцев, часть из них позже отправилась в страны ЕС.

https://ria.ru/20231016/azarov-1902993258.html

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евросоюз, молдавия, в мире, украина