https://ria.ru/20231122/pozhar-1910962940.html

После пожара в жилом доме в Улан-Удэ в реанимацию попали пятеро детей

После пожара в жилом доме в Улан-Удэ в реанимацию попали пятеро детей - РИА Новости, 22.11.2023

После пожара в жилом доме в Улан-Удэ в реанимацию попали пятеро детей

Все пятеро детей, пострадавших при пожаре в жилом доме в Улан-Удэ, находятся в реанимации на ИВЛ, сообщает пресс-служба детской республиканской клинической... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T07:42

2023-11-22T07:42

2023-11-22T10:08

происшествия

улан-удэ

россия

алексей цыденов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 22 ноя - РИА Новости. Все пятеро детей, пострадавших при пожаре в жилом доме в Улан-Удэ, находятся в реанимации на ИВЛ, сообщает пресс-служба детской республиканской клинической больницы (ДРКБ). Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов написал в своем Telegram-канале, что в результате пожара в жилом доме в Улан-Удэ пострадали пятеро детей, трое из них находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. "В приемно-диагностическом отделении государственного автономного учреждения здравоохранения "ДРКБ" по скорой помощи поступили пять детей в результате пожара. На данный момент все пять детей находятся на ИВЛ в отделении анестезиологии и реанимации", - говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что им оказывается вся необходимая медицинская помощь, планируется проведение телемедицинской консультации с федеральным центром. По данным МЧС Бурятии, сообщение о загорании на втором этаже многоквартирного дома по улице Моховая поступило в 08.27 (3.27 мск). На момент прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление в одной из квартир. Пожар ликвидирован на площади 60 "квадратов". На месте работают дознаватели МЧС России. Прокуратура Бурятии контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой дознавателями МЧС.

https://ria.ru/20231119/pozhar-1910462278.html

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улан-удэ

россия

республика бурятия

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происшествия, улан-удэ, россия, алексей цыденов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика бурятия