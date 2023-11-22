Рейтинг@Mail.ru
После пожара в жилом доме в Улан-Удэ в реанимацию попали пятеро детей - РИА Новости, 22.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:42 22.11.2023 (обновлено: 10:08 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/pozhar-1910962940.html
После пожара в жилом доме в Улан-Удэ в реанимацию попали пятеро детей
После пожара в жилом доме в Улан-Удэ в реанимацию попали пятеро детей - РИА Новости, 22.11.2023
После пожара в жилом доме в Улан-Удэ в реанимацию попали пятеро детей
Все пятеро детей, пострадавших при пожаре в жилом доме в Улан-Удэ, находятся в реанимации на ИВЛ, сообщает пресс-служба детской республиканской клинической... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T07:42
2023-11-22T10:08
происшествия
улан-удэ
россия
алексей цыденов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика бурятия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910983330_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_55d94609c3cc104692b1ca7b0af4eec2.jpg
УЛАН-УДЭ, 22 ноя - РИА Новости. Все пятеро детей, пострадавших при пожаре в жилом доме в Улан-Удэ, находятся в реанимации на ИВЛ, сообщает пресс-служба детской республиканской клинической больницы (ДРКБ). Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов написал в своем Telegram-канале, что в результате пожара в жилом доме в Улан-Удэ пострадали пятеро детей, трое из них находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. "В приемно-диагностическом отделении государственного автономного учреждения здравоохранения "ДРКБ" по скорой помощи поступили пять детей в результате пожара. На данный момент все пять детей находятся на ИВЛ в отделении анестезиологии и реанимации", - говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что им оказывается вся необходимая медицинская помощь, планируется проведение телемедицинской консультации с федеральным центром. По данным МЧС Бурятии, сообщение о загорании на втором этаже многоквартирного дома по улице Моховая поступило в 08.27 (3.27 мск). На момент прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление в одной из квартир. Пожар ликвидирован на площади 60 "квадратов". На месте работают дознаватели МЧС России. Прокуратура Бурятии контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой дознавателями МЧС.
https://ria.ru/20231119/pozhar-1910462278.html
https://ria.ru/20231119/pozhar-1910383804.html
улан-удэ
россия
республика бурятия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910983330_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_381c7570085a2ea63d9b432a649638ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, улан-удэ, россия, алексей цыденов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика бурятия
Происшествия, Улан-Удэ, Россия, Алексей Цыденов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Бурятия
После пожара в жилом доме в Улан-Удэ в реанимацию попали пятеро детей

ДРКБ: после пожара в жилом доме в Улан-Удэ в реанимацию попали пятеро детей

© Фото : Главное управление МЧС России по Республике БурятияПожар в жилом доме в Улан-Удэ. 22 ноября 2023
Пожар в жилом доме в Улан-Удэ. 22 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Бурятия
Пожар в жилом доме в Улан-Удэ. 22 ноября 2023
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 22 ноя - РИА Новости. Все пятеро детей, пострадавших при пожаре в жилом доме в Улан-Удэ, находятся в реанимации на ИВЛ, сообщает пресс-служба детской республиканской клинической больницы (ДРКБ).
Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов написал в своем Telegram-канале, что в результате пожара в жилом доме в Улан-Удэ пострадали пятеро детей, трое из них находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
В Тюменской области при пожаре в деревянном доме погибли трое детей
19 ноября, 23:13
"В приемно-диагностическом отделении государственного автономного учреждения здравоохранения "ДРКБ" по скорой помощи поступили пять детей в результате пожара. На данный момент все пять детей находятся на ИВЛ в отделении анестезиологии и реанимации", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что им оказывается вся необходимая медицинская помощь, планируется проведение телемедицинской консультации с федеральным центром.
По данным МЧС Бурятии, сообщение о загорании на втором этаже многоквартирного дома по улице Моховая поступило в 08.27 (3.27 мск). На момент прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление в одной из квартир. Пожар ликвидирован на площади 60 "квадратов". На месте работают дознаватели МЧС России. Прокуратура Бурятии контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой дознавателями МЧС.
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
В Ростовской области на заводе "Атоммаш" произошел пожар
19 ноября, 12:18
 
ПроисшествияУлан-УдэРоссияАлексей ЦыденовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Бурятия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала