https://ria.ru/20231122/pozhar-1910959646.html

При пожаре в Улан-Удэ пострадали трое детей

При пожаре в Улан-Удэ пострадали трое детей - РИА Новости, 22.11.2023

При пожаре в Улан-Удэ пострадали трое детей

Трое детей пострадали при пожаре в жилом доме в Улан-Удэ, они находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в своем... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T06:09

2023-11-22T06:09

2023-11-22T10:09

происшествия

улан-удэ

алексей цыденов

республика бурятия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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УЛАН-УДЭ, 22 ноя - РИА Новости. Трое детей пострадали при пожаре в жилом доме в Улан-Удэ, они находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в своем Telegram-канале. "Сегодня утром случился пожар в жилом доме в Улан-Удэ. На данный момент пожар потушен. Спасатели эвакуировали шесть человек, из них пятеро детей. Трое детей в тяжелом состоянии, находятся на ИВЛ", - написал Цыденов. Он отметил, что поручил минздраву республики держать на особом контроле состояние пострадавших детей и делать всё необходимое для их лечения. "Со стороны правительства будет сделано всё возможное. Берегите себя!" - подчеркнул Цыденов.По данным МЧС Бурятии, сообщение о загорании на втором этаже многоквартирного дома по улице Моховая поступило в 08.27 (03.27 мск). На момент прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление в одной из квартир. Пожар ликвидирован на площади 60 квадратных метров. На месте работают дознаватели МЧС России.

https://ria.ru/20231119/pozhar-1910462278.html

улан-удэ

республика бурятия

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происшествия, улан-удэ, алексей цыденов, республика бурятия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия