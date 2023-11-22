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В Донецке при сбросе ВСУ боеприпасов с БПЛА пострадал еще один человек - РИА Новости, 22.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:03 22.11.2023 (обновлено: 18:12 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/postra-1911135961.html
В Донецке при сбросе ВСУ боеприпасов с БПЛА пострадал еще один человек
В Донецке при сбросе ВСУ боеприпасов с БПЛА пострадал еще один человек - РИА Новости, 22.11.2023
В Донецке при сбросе ВСУ боеприпасов с БПЛА пострадал еще один человек
Еще один мирный житель получил ранения в результате сброса боеприпасов с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T18:03
2023-11-22T18:12
специальная военная операция на украине
донецк
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Еще один мирный житель получил ранения в результате сброса боеприпасов с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "По дополнительной информации при сбросе взрывоопасного предмета с вражеского беспилотного летательного аппарата в Кировском районе ранен мужчина 1982 года рождения", - говорится в сообщении мэра. Ранее Кулемзин сообщал, что в результате сброса двух украинских боеприпасов с беспилотника в Кировском районе Донецка ранения получили две девочки-подростка. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
донецк
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донецк, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
В Донецке при сбросе ВСУ боеприпасов с БПЛА пострадал еще один человек

Кулемзин: в Донецке при сбросе ВСУ боеприпасов с БПЛА пострадал еще один человек

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела со стороны ВСУ
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда, найденные на месте обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Еще один мирный житель получил ранения в результате сброса боеприпасов с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"По дополнительной информации при сбросе взрывоопасного предмета с вражеского беспилотного летательного аппарата в Кировском районе ранен мужчина 1982 года рождения", - говорится в сообщении мэра.
Ранее Кулемзин сообщал, что в результате сброса двух украинских боеприпасов с беспилотника в Кировском районе Донецка ранения получили две девочки-подростка.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:23
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)Вооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
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