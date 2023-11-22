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В Донецке при сбросе ВСУ боеприпасов с БПЛА пострадал еще один человек

В Донецке при сбросе ВСУ боеприпасов с БПЛА пострадал еще один человек - РИА Новости, 22.11.2023

В Донецке при сбросе ВСУ боеприпасов с БПЛА пострадал еще один человек

Еще один мирный житель получил ранения в результате сброса боеприпасов с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T18:03

2023-11-22T18:03

2023-11-22T18:12

специальная военная операция на украине

донецк

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Еще один мирный житель получил ранения в результате сброса боеприпасов с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "По дополнительной информации при сбросе взрывоопасного предмета с вражеского беспилотного летательного аппарата в Кировском районе ранен мужчина 1982 года рождения", - говорится в сообщении мэра. Ранее Кулемзин сообщал, что в результате сброса двух украинских боеприпасов с беспилотника в Кировском районе Донецка ранения получили две девочки-подростка. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

донецк

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