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Путин попросил Куренкова доложить о ситуации с гуманитарной помощью в Газе - РИА Новости, 22.11.2023
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14:00 22.11.2023 (обновлено: 14:06 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/pomosch-1911045245.html
Путин попросил Куренкова доложить о ситуации с гуманитарной помощью в Газе
Путин попросил Куренкова доложить о ситуации с гуманитарной помощью в Газе - РИА Новости, 22.11.2023
Путин попросил Куренкова доложить о ситуации с гуманитарной помощью в Газе
Президент России Владимир Путин попросил главу МЧС Александра Куренкова доложить о гуманитарной помощи в секторе Газа и работе по эвакуации россиян. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T14:00
2023-11-22T14:06
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир путин
александр куренков (мчс)
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу МЧС Александра Куренкова доложить о гуманитарной помощи в секторе Газа и работе по эвакуации россиян."Попросил бы Куренкова Александра Вячеславовича сказать о том, как идет работа по эвакуации россиян из сектора Газа и доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Там ситуация давно уже вышла за грань критической, к нам обратились, по-моему, 900 человек с просьбой вывезти оттуда, из них 639 граждан России и еще 271 человек - это их родственники", - сказал Путин на совещании с правительством.
РИА Новости
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, александр куренков (мчс)
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Владимир Путин, Александр Куренков (МЧС)
Путин попросил Куренкова доложить о ситуации с гуманитарной помощью в Газе

Путин попросил Куренкова доложить о ситуации с доставкой гумпомощи в сектор Газа

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу МЧС Александра Куренкова доложить о гуманитарной помощи в секторе Газа и работе по эвакуации россиян.
"Попросил бы Куренкова Александра Вячеславовича сказать о том, как идет работа по эвакуации россиян из сектора Газа и доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Там ситуация давно уже вышла за грань критической, к нам обратились, по-моему, 900 человек с просьбой вывезти оттуда, из них 639 граждан России и еще 271 человек - это их родственники", - сказал Путин на совещании с правительством.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимир ПутинАлександр Куренков (МЧС)
 
 
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