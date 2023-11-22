https://ria.ru/20231122/pomosch-1911045245.html

Путин попросил Куренкова доложить о ситуации с гуманитарной помощью в Газе

Путин попросил Куренкова доложить о ситуации с гуманитарной помощью в Газе - РИА Новости, 22.11.2023

Путин попросил Куренкова доложить о ситуации с гуманитарной помощью в Газе

Президент России Владимир Путин попросил главу МЧС Александра Куренкова доложить о гуманитарной помощи в секторе Газа и работе по эвакуации россиян. РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T14:00

2023-11-22T14:00

2023-11-22T14:06

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владимир путин

александр куренков (мчс)

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу МЧС Александра Куренкова доложить о гуманитарной помощи в секторе Газа и работе по эвакуации россиян."Попросил бы Куренкова Александра Вячеславовича сказать о том, как идет работа по эвакуации россиян из сектора Газа и доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Там ситуация давно уже вышла за грань критической, к нам обратились, по-моему, 900 человек с просьбой вывезти оттуда, из них 639 граждан России и еще 271 человек - это их родственники", - сказал Путин на совещании с правительством.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, александр куренков (мчс)