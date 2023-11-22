https://ria.ru/20231122/pomosch-1911045245.html
Путин попросил Куренкова доложить о ситуации с гуманитарной помощью в Газе
Путин попросил Куренкова доложить о ситуации с гуманитарной помощью в Газе - РИА Новости, 22.11.2023
Путин попросил Куренкова доложить о ситуации с гуманитарной помощью в Газе
Президент России Владимир Путин попросил главу МЧС Александра Куренкова доложить о гуманитарной помощи в секторе Газа и работе по эвакуации россиян. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T14:00
2023-11-22T14:00
2023-11-22T14:06
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир путин
александр куренков (мчс)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882104235_0:139:3078:1870_1920x0_80_0_0_a2413b1484bd1a8d93542f37c429e6d4.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу МЧС Александра Куренкова доложить о гуманитарной помощи в секторе Газа и работе по эвакуации россиян."Попросил бы Куренкова Александра Вячеславовича сказать о том, как идет работа по эвакуации россиян из сектора Газа и доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Там ситуация давно уже вышла за грань критической, к нам обратились, по-моему, 900 человек с просьбой вывезти оттуда, из них 639 граждан России и еще 271 человек - это их родственники", - сказал Путин на совещании с правительством.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882104235_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_1ea5adc018e632b765aabfa3cbe4dd67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, александр куренков (мчс)
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Владимир Путин, Александр Куренков (МЧС)
Путин попросил Куренкова доложить о ситуации с гуманитарной помощью в Газе
Путин попросил Куренкова доложить о ситуации с доставкой гумпомощи в сектор Газа