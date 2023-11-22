Власти Омска и Омской области передали военным СВО технику и гумпомощь
© Хоценко о важном/TelegramЗаместитель губернатора Омской области Алексей Ромахин и мэр Омска Сергей Шелест передали военным в зоне СВО технику и амуницию
Заместитель губернатора Омской области Алексей Ромахин и мэр Омска Сергей Шелест передали военным в зоне СВО технику и амуницию
ОМСК, 22 ноя - РИА Новости. Заместитель губернатора Омской области Алексей Ромахин и мэр Омска Сергей Шелест передали военным в зоне СВО технику и амуницию, рассказал в своем Telegram-канале глава региона Виталий Хоценко.
Грузы для военнослужащих, участвующих в СВО отправляются из Омской области регулярно. Волонтеры собирают для военных гумпомощь, шьют масксети, собирают средства на необходимую бойцам технику.
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"Посылки из дома, амуницию, необходимую для выполнения боевых задач, автомобиль и многое, что будет полезно нашим бойцам, передали на передовую мой заместитель Алексей Сергеевич Ромахин и мэр Омска Сергей Николаевич Шелест", - написал Хоценко.
Глава региона поблагодарил всех, кто принимал участие в сборах и передачи груза, а также уточнил, что Омская область и дальше продолжит поддержку военнослужащих в зоне СВО.