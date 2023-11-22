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Власти Омска и Омской области передали военным СВО технику и гумпомощь - РИА Новости, 22.11.2023
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10:56 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/pomosch-1910995972.html
Власти Омска и Омской области передали военным СВО технику и гумпомощь
Власти Омска и Омской области передали военным СВО технику и гумпомощь - РИА Новости, 22.11.2023
Власти Омска и Омской области передали военным СВО технику и гумпомощь
Заместитель губернатора Омской области Алексей Ромахин и мэр Омска Сергей Шелест передали военным в зоне СВО технику и амуницию, рассказал в своем... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T10:56
2023-11-22T10:56
надежные люди
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омск
виталий хоценко
вооруженные силы рф
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ОМСК, 22 ноя - РИА Новости. Заместитель губернатора Омской области Алексей Ромахин и мэр Омска Сергей Шелест передали военным в зоне СВО технику и амуницию, рассказал в своем Telegram-канале глава региона Виталий Хоценко. Грузы для военнослужащих, участвующих в СВО отправляются из Омской области регулярно. Волонтеры собирают для военных гумпомощь, шьют масксети, собирают средства на необходимую бойцам технику. "Посылки из дома, амуницию, необходимую для выполнения боевых задач, автомобиль и многое, что будет полезно нашим бойцам, передали на передовую мой заместитель Алексей Сергеевич Ромахин и мэр Омска Сергей Николаевич Шелест", - написал Хоценко. Глава региона поблагодарил всех, кто принимал участие в сборах и передачи груза, а также уточнил, что Омская область и дальше продолжит поддержку военнослужащих в зоне СВО.
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омская область, омск, виталий хоценко, вооруженные силы рф
Надежные люди, Омская область, Омск, Виталий Хоценко, Вооруженные силы РФ

Власти Омска и Омской области передали военным СВО технику и гумпомощь

© Хоценко о важном/TelegramЗаместитель губернатора Омской области Алексей Ромахин и мэр Омска Сергей Шелест передали военным в зоне СВО технику и амуницию
Заместитель губернатора Омской области Алексей Ромахин и мэр Омска Сергей Шелест передали военным в зоне СВО технику и амуницию
© Хоценко о важном/Telegram
Заместитель губернатора Омской области Алексей Ромахин и мэр Омска Сергей Шелест передали военным в зоне СВО технику и амуницию
Читать ria.ru в
ОМСК, 22 ноя - РИА Новости. Заместитель губернатора Омской области Алексей Ромахин и мэр Омска Сергей Шелест передали военным в зоне СВО технику и амуницию, рассказал в своем Telegram-канале глава региона Виталий Хоценко.
Грузы для военнослужащих, участвующих в СВО отправляются из Омской области регулярно. Волонтеры собирают для военных гумпомощь, шьют масксети, собирают средства на необходимую бойцам технику.
«
"Посылки из дома, амуницию, необходимую для выполнения боевых задач, автомобиль и многое, что будет полезно нашим бойцам, передали на передовую мой заместитель Алексей Сергеевич Ромахин и мэр Омска Сергей Николаевич Шелест", - написал Хоценко.
Глава региона поблагодарил всех, кто принимал участие в сборах и передачи груза, а также уточнил, что Омская область и дальше продолжит поддержку военнослужащих в зоне СВО.
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Надежные людиОмская областьОмскВиталий ХоценкоВооруженные силы РФ
 
 
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