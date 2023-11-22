https://ria.ru/20231122/pomosch-1910995972.html

Власти Омска и Омской области передали военным СВО технику и гумпомощь

Власти Омска и Омской области передали военным СВО технику и гумпомощь - РИА Новости, 22.11.2023

Власти Омска и Омской области передали военным СВО технику и гумпомощь

Заместитель губернатора Омской области Алексей Ромахин и мэр Омска Сергей Шелест передали военным в зоне СВО технику и амуницию, рассказал в своем... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T10:56

2023-11-22T10:56

2023-11-22T10:56

надежные люди

омская область

омск

виталий хоценко

вооруженные силы рф

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ОМСК, 22 ноя - РИА Новости. Заместитель губернатора Омской области Алексей Ромахин и мэр Омска Сергей Шелест передали военным в зоне СВО технику и амуницию, рассказал в своем Telegram-канале глава региона Виталий Хоценко. Грузы для военнослужащих, участвующих в СВО отправляются из Омской области регулярно. Волонтеры собирают для военных гумпомощь, шьют масксети, собирают средства на необходимую бойцам технику. "Посылки из дома, амуницию, необходимую для выполнения боевых задач, автомобиль и многое, что будет полезно нашим бойцам, передали на передовую мой заместитель Алексей Сергеевич Ромахин и мэр Омска Сергей Николаевич Шелест", - написал Хоценко. Глава региона поблагодарил всех, кто принимал участие в сборах и передачи груза, а также уточнил, что Омская область и дальше продолжит поддержку военнослужащих в зоне СВО.

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омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

омская область, омск, виталий хоценко, вооруженные силы рф