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В Архангельске нашли тело полицейского в вагоне поезда - РИА Новости, 22.11.2023
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11:01 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/politseyskiy-1910997744.html
В Архангельске нашли тело полицейского в вагоне поезда
В Архангельске нашли тело полицейского в вагоне поезда - РИА Новости, 22.11.2023
В Архангельске нашли тело полицейского в вагоне поезда
Полиция и Следственный комитет начали проверку после того, как на станции Архангельска было обнаружено тело сотрудника УМВД по Архангельской области, сообщили... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T11:01
2023-11-22T11:01
происшествия
архангельск
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МУРМАНСК, 22 ноя - РИА Новости. Полиция и Следственный комитет начали проверку после того, как на станции Архангельска было обнаружено тело сотрудника УМВД по Архангельской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции региона. "На станции Архангельск-город в купейном вагоне поезда обнаружено тело сотрудника УМВД России по Архангельской области. В настоящее время по данному факту региональным УМВД совместно с СУСК Российской Федерации по Архангельской области и НАО проводится комплекс проверочных мероприятий", - говорится в сообщении. По данным источника РИА Новости, с собой покончил 44-летний замглавы управления уголовного розыска УМВД по региону, который возвращался домой из отпуска в Москве.
https://ria.ru/20230527/politseyskiy-1874508286.html
архангельск
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происшествия, архангельск
Происшествия, Архангельск
В Архангельске нашли тело полицейского в вагоне поезда

Тело 44-летнего полицейского нашли в купейном вагоне поезда в Архангельске

© РИА Новости / Игорь Руссак | Перейти в медиабанкКупе в вагоне поезда
Купе в вагоне поезда - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Купе в вагоне поезда. Архивное фото
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МУРМАНСК, 22 ноя - РИА Новости. Полиция и Следственный комитет начали проверку после того, как на станции Архангельска было обнаружено тело сотрудника УМВД по Архангельской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции региона.
«
"На станции Архангельск-город в купейном вагоне поезда обнаружено тело сотрудника УМВД России по Архангельской области. В настоящее время по данному факту региональным УМВД совместно с СУСК Российской Федерации по Архангельской области и НАО проводится комплекс проверочных мероприятий", - говорится в сообщении.
По данным источника РИА Новости, с собой покончил 44-летний замглавы управления уголовного розыска УМВД по региону, который возвращался домой из отпуска в Москве.
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ПроисшествияАрхангельск
 
 
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