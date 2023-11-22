https://ria.ru/20231122/politseyskiy-1910997744.html
В Архангельске нашли тело полицейского в вагоне поезда
В Архангельске нашли тело полицейского в вагоне поезда - РИА Новости, 22.11.2023
В Архангельске нашли тело полицейского в вагоне поезда
Полиция и Следственный комитет начали проверку после того, как на станции Архангельска было обнаружено тело сотрудника УМВД по Архангельской области, сообщили... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T11:01
2023-11-22T11:01
2023-11-22T11:01
происшествия
архангельск
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МУРМАНСК, 22 ноя - РИА Новости. Полиция и Следственный комитет начали проверку после того, как на станции Архангельска было обнаружено тело сотрудника УМВД по Архангельской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции региона. "На станции Архангельск-город в купейном вагоне поезда обнаружено тело сотрудника УМВД России по Архангельской области. В настоящее время по данному факту региональным УМВД совместно с СУСК Российской Федерации по Архангельской области и НАО проводится комплекс проверочных мероприятий", - говорится в сообщении. По данным источника РИА Новости, с собой покончил 44-летний замглавы управления уголовного розыска УМВД по региону, который возвращался домой из отпуска в Москве.
https://ria.ru/20230527/politseyskiy-1874508286.html
архангельск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, архангельск
Происшествия, Архангельск
В Архангельске нашли тело полицейского в вагоне поезда
Тело 44-летнего полицейского нашли в купейном вагоне поезда в Архангельске