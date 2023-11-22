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"А это не потрясает?" Путин рассказал о двойных стандартах в конфликтах - РИА Новости, 22.11.2023
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18:31 22.11.2023 (обновлено: 20:23 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/politika-1911135615.html
"А это не потрясает?" Путин рассказал о двойных стандартах в конфликтах
"А это не потрясает?" Путин рассказал о двойных стандартах в конфликтах - РИА Новости, 22.11.2023
"А это не потрясает?" Путин рассказал о двойных стандартах в конфликтах
Президент России принял участие в онлайн-саммите "Группы двадцати". О виртуальной встрече договорились еще в сентябре в Нью-Дели. Цель — подвести итоги работы... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T18:31
2023-11-22T20:23
в мире
украина
израиль
россия
владимир путин
нарендра моди
реджеп тайип эрдоган
большая двадцатка
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Президент России принял участие в онлайн-саммите "Группы двадцати". О виртуальной встрече договорились еще в сентябре в Нью-Дели. Цель — подвести итоги работы G20 за год председательствования Индии и обсудить текущие мировые проблемы. А их за два месяца прибавилось. О главном с саммита "Двадцатки" — в материале РИА Новости.От Газы до УкраиныПервому слово предоставили премьер-министру Индии Нарендре Моди — как передающему председательскую эстафету Бразилии. Днем ранее он не смог принять участие в онлайн-саммите БРИКС, посвященном палестино-израильскому конфликту (его заменил глава МИД). И поэтому прежде всего высказался по ближневосточной проблеме."Главное, чтобы конфликт Израиля и ХАМАС не перерос в региональное противостояние", — подчеркнул Моди. Он высоко оценил соглашение о перемирии, достигнутое накануне. "Мы приветствуем освобождение заложников", — отметил премьер.Владимир Путин обратился к иному конфликту — украинскому. "Некоторые коллеги говорили, что их потрясает продолжающаяся агрессия России на Украине. Да, конечно, военные действия — это всегда трагедия конкретных людей, конкретных семей, да и страны в целом. И безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию", — сказал он.Но, напомнил президент, Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом. "Это не Россия, а Украина публично объявила о выходе из переговорного процесса. И более того, был подписан указ, декрет главы государства, запрещающий вести с Россией такие переговоры", — подчеркнул Путин.Он призвал не забывать и другие трагические события: "А кровавый переворот на Украине в 2014 году, за которым последовала война киевского режима против своего народа в Донбассе? Это не потрясает? А истребление гражданского населения в Палестине, в секторе Газа, сегодня не потрясает?"Что в основе мировых кризисов?Затем российский лидер обратился к ситуации в глобальной экономике, в которой формируются новые центры: инвестиционная, торговая и потребительская активность смещается в азиатские, африканские и латиноамериканские регионы."Колоссальный стресс, который испытывает мировая экономика, является прямым следствием непродуманной макроэкономической политики некоторых государств, — напомнил Путин. — Эти действия оправдывались в том числе борьбой с пандемией. И вливания триллионов долларов и евро в экономику, в банковскую систему, безусловно, спровоцировали всплеск глобальной инфляции, стремительный рост цен на продукты питания и энергоносители. Именно это лежит в основе событий, о которых я сказал. Не наши действия и не наши попытки добиться справедливости на Украине. Нет". Для устранения конкурентов в ход идут "недобросовестные методы", включая акты откровенного терроризма, как с прошлогодними подрывами трубопроводов "Северные потоки"."Необходимо повысить роль развивающихся экономик в международных финансовых институтах, включая МВФ и Всемирный банк. &lt;…&gt; Мы готовы к совместной работе по решению этих актуальных задач в рамках "Двадцатки", а также других международных институтов. В том числе в объединении БРИКС, вес и влияние которого, конечно, растет", — отметил Путин.Лидеры G20 говорили о мировой экономике, гендерном равноправии, искусственном интеллекте и многом другом, но главной оставалась, конечно, ближневосточная проблема. В частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль следует привлечь к ответственности за происходящее сейчас в секторе Газа. Действия Тель-Авива "нельзя оправдать правом на самооборону". "Совершается преступление против человечности", — подчеркнул он. А перемирие, разумеется, — "позитивное событие". "Турция готова взять на себя роль в том числе гаранта вместе с другими странами в возможной новой структуре безопасности в израильско-палестинском конфликте", — заверил Эрдоган.С учетом прошедшего в сентябре саммита (где удалось принять сбалансированное коммюнике — без "украинского" перекоса), председательствования Бразилии, которая входит и в БРИКС, у "Двадцатки" есть все шансы продвигать взвешенную повестку, учитывающую не только интересы США и их союзников. Показательно, что Джо Байден в обсуждении не участвовал. Похоже, в Вашингтоне поняли: инструментов влияния на G20 у них не осталось.
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в мире, украина, израиль, россия, владимир путин, нарендра моди, реджеп тайип эрдоган, большая двадцатка, саммит g20
В мире, Украина, Израиль, Россия, Владимир Путин, Нарендра Моди, Реджеп Тайип Эрдоган, Большая двадцатка, Саммит G20
"А это не потрясает?" Путин рассказал о двойных стандартах в конфликтах

Путин на онлайн-саммите G20 озвучил причины мировых кризисов

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие во внеочередном саммите "Группы двадцати"
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие во внеочередном саммите Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие во внеочередном саммите "Группы двадцати"
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Президент России принял участие в онлайн-саммите "Группы двадцати". О виртуальной встрече договорились еще в сентябре в Нью-Дели. Цель — подвести итоги работы G20 за год председательствования Индии и обсудить текущие мировые проблемы. А их за два месяца прибавилось. О главном с саммита "Двадцатки" — в материале РИА Новости.

От Газы до Украины

Первому слово предоставили премьер-министру Индии Нарендре Моди — как передающему председательскую эстафету Бразилии. Днем ранее он не смог принять участие в онлайн-саммите БРИКС, посвященном палестино-израильскому конфликту (его заменил глава МИД). И поэтому прежде всего высказался по ближневосточной проблеме.
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие во внеочередном саммите "Группы двадцати"
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие во внеочередном саммите Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие во внеочередном саммите "Группы двадцати"
"Главное, чтобы конфликт Израиля и ХАМАС не перерос в региональное противостояние", — подчеркнул Моди. Он высоко оценил соглашение о перемирии, достигнутое накануне. "Мы приветствуем освобождение заложников", — отметил премьер.
Владимир Путин обратился к иному конфликту — украинскому. "Некоторые коллеги говорили, что их потрясает продолжающаяся агрессия России на Украине. Да, конечно, военные действия — это всегда трагедия конкретных людей, конкретных семей, да и страны в целом. И безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию", — сказал он.
Но, напомнил президент, Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом. "Это не Россия, а Украина публично объявила о выходе из переговорного процесса. И более того, был подписан указ, декрет главы государства, запрещающий вести с Россией такие переговоры", — подчеркнул Путин.
Он призвал не забывать и другие трагические события: "А кровавый переворот на Украине в 2014 году, за которым последовала война киевского режима против своего народа в Донбассе? Это не потрясает? А истребление гражданского населения в Палестине, в секторе Газа, сегодня не потрясает?"

Что в основе мировых кризисов?

Затем российский лидер обратился к ситуации в глобальной экономике, в которой формируются новые центры: инвестиционная, торговая и потребительская активность смещается в азиатские, африканские и латиноамериканские регионы.
© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин принял участие во внеочередном саммите БРИКС по палестино-израильскому конфликту
Президент РФ В. Путин принял участие во внеочередном саммите БРИКС по палестино-израильскому конфликту - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин принял участие во внеочередном саммите БРИКС по палестино-израильскому конфликту
"Колоссальный стресс, который испытывает мировая экономика, является прямым следствием непродуманной макроэкономической политики некоторых государств, — напомнил Путин. — Эти действия оправдывались в том числе борьбой с пандемией. И вливания триллионов долларов и евро в экономику, в банковскую систему, безусловно, спровоцировали всплеск глобальной инфляции, стремительный рост цен на продукты питания и энергоносители. Именно это лежит в основе событий, о которых я сказал. Не наши действия и не наши попытки добиться справедливости на Украине. Нет". Для устранения конкурентов в ход идут "недобросовестные методы", включая акты откровенного терроризма, как с прошлогодними подрывами трубопроводов "Северные потоки".
"Необходимо повысить роль развивающихся экономик в международных финансовых институтах, включая МВФ и Всемирный банк. <…> Мы готовы к совместной работе по решению этих актуальных задач в рамках "Двадцатки", а также других международных институтов. В том числе в объединении БРИКС, вес и влияние которого, конечно, растет", — отметил Путин.
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие во внеочередном саммите БРИКС по палестино-израильскому конфликту - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
"Особые чувства". В БРИКС рассказали, как закончить войну в секторе Газа
21 ноября, 18:49
Лидеры G20 говорили о мировой экономике, гендерном равноправии, искусственном интеллекте и многом другом, но главной оставалась, конечно, ближневосточная проблема. В частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль следует привлечь к ответственности за происходящее сейчас в секторе Газа. Действия Тель-Авива "нельзя оправдать правом на самооборону". "Совершается преступление против человечности", — подчеркнул он. А перемирие, разумеется, — "позитивное событие". "Турция готова взять на себя роль в том числе гаранта вместе с другими странами в возможной новой структуре безопасности в израильско-палестинском конфликте", — заверил Эрдоган.
© Фото : @RTErdogan / TwitterРеджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган во время церемонии принесения присяги в Великом национальном собрании (парламенте) Турции - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© Фото : @RTErdogan / Twitter
Реджеп Тайип Эрдоган
С учетом прошедшего в сентябре саммита (где удалось принять сбалансированное коммюнике — без "украинского" перекоса), председательствования Бразилии, которая входит и в БРИКС, у "Двадцатки" есть все шансы продвигать взвешенную повестку, учитывающую не только интересы США и их союзников. Показательно, что Джо Байден в обсуждении не участвовал. Похоже, в Вашингтоне поняли: инструментов влияния на G20 у них не осталось.
 
В миреУкраинаИзраильРоссияВладимир ПутинНарендра МодиРеджеп Тайип ЭрдоганБольшая двадцаткаСаммит G20
 
 
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