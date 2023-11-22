https://ria.ru/20231122/politika-1911135615.html

"А это не потрясает?" Путин рассказал о двойных стандартах в конфликтах

"А это не потрясает?" Путин рассказал о двойных стандартах в конфликтах - РИА Новости, 22.11.2023

"А это не потрясает?" Путин рассказал о двойных стандартах в конфликтах

Президент России принял участие в онлайн-саммите "Группы двадцати". О виртуальной встрече договорились еще в сентябре в Нью-Дели. Цель — подвести итоги работы... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T18:31

2023-11-22T18:31

2023-11-22T20:23

в мире

украина

израиль

россия

владимир путин

нарендра моди

реджеп тайип эрдоган

большая двадцатка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911108970_682:353:3164:1749_1920x0_80_0_0_e7c7717a82d96edd75e819b8a0542227.jpg

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Президент России принял участие в онлайн-саммите "Группы двадцати". О виртуальной встрече договорились еще в сентябре в Нью-Дели. Цель — подвести итоги работы G20 за год председательствования Индии и обсудить текущие мировые проблемы. А их за два месяца прибавилось. О главном с саммита "Двадцатки" — в материале РИА Новости.От Газы до УкраиныПервому слово предоставили премьер-министру Индии Нарендре Моди — как передающему председательскую эстафету Бразилии. Днем ранее он не смог принять участие в онлайн-саммите БРИКС, посвященном палестино-израильскому конфликту (его заменил глава МИД). И поэтому прежде всего высказался по ближневосточной проблеме."Главное, чтобы конфликт Израиля и ХАМАС не перерос в региональное противостояние", — подчеркнул Моди. Он высоко оценил соглашение о перемирии, достигнутое накануне. "Мы приветствуем освобождение заложников", — отметил премьер.Владимир Путин обратился к иному конфликту — украинскому. "Некоторые коллеги говорили, что их потрясает продолжающаяся агрессия России на Украине. Да, конечно, военные действия — это всегда трагедия конкретных людей, конкретных семей, да и страны в целом. И безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию", — сказал он.Но, напомнил президент, Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом. "Это не Россия, а Украина публично объявила о выходе из переговорного процесса. И более того, был подписан указ, декрет главы государства, запрещающий вести с Россией такие переговоры", — подчеркнул Путин.Он призвал не забывать и другие трагические события: "А кровавый переворот на Украине в 2014 году, за которым последовала война киевского режима против своего народа в Донбассе? Это не потрясает? А истребление гражданского населения в Палестине, в секторе Газа, сегодня не потрясает?"Что в основе мировых кризисов?Затем российский лидер обратился к ситуации в глобальной экономике, в которой формируются новые центры: инвестиционная, торговая и потребительская активность смещается в азиатские, африканские и латиноамериканские регионы."Колоссальный стресс, который испытывает мировая экономика, является прямым следствием непродуманной макроэкономической политики некоторых государств, — напомнил Путин. — Эти действия оправдывались в том числе борьбой с пандемией. И вливания триллионов долларов и евро в экономику, в банковскую систему, безусловно, спровоцировали всплеск глобальной инфляции, стремительный рост цен на продукты питания и энергоносители. Именно это лежит в основе событий, о которых я сказал. Не наши действия и не наши попытки добиться справедливости на Украине. Нет". Для устранения конкурентов в ход идут "недобросовестные методы", включая акты откровенного терроризма, как с прошлогодними подрывами трубопроводов "Северные потоки"."Необходимо повысить роль развивающихся экономик в международных финансовых институтах, включая МВФ и Всемирный банк. <…> Мы готовы к совместной работе по решению этих актуальных задач в рамках "Двадцатки", а также других международных институтов. В том числе в объединении БРИКС, вес и влияние которого, конечно, растет", — отметил Путин.Лидеры G20 говорили о мировой экономике, гендерном равноправии, искусственном интеллекте и многом другом, но главной оставалась, конечно, ближневосточная проблема. В частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль следует привлечь к ответственности за происходящее сейчас в секторе Газа. Действия Тель-Авива "нельзя оправдать правом на самооборону". "Совершается преступление против человечности", — подчеркнул он. А перемирие, разумеется, — "позитивное событие". "Турция готова взять на себя роль в том числе гаранта вместе с другими странами в возможной новой структуре безопасности в израильско-палестинском конфликте", — заверил Эрдоган.С учетом прошедшего в сентябре саммита (где удалось принять сбалансированное коммюнике — без "украинского" перекоса), председательствования Бразилии, которая входит и в БРИКС, у "Двадцатки" есть все шансы продвигать взвешенную повестку, учитывающую не только интересы США и их союзников. Показательно, что Джо Байден в обсуждении не участвовал. Похоже, в Вашингтоне поняли: инструментов влияния на G20 у них не осталось.

https://ria.ru/20231121/konflikt-1910890004.html

украина

израиль

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, израиль, россия, владимир путин, нарендра моди, реджеп тайип эрдоган, большая двадцатка, саммит g20