https://ria.ru/20231122/pogoda-1910952834.html

Жителям Кубани, Поволжья и Дальнего Востока спрогнозировали сложную погоду

Жителям Кубани, Поволжья и Дальнего Востока спрогнозировали сложную погоду - РИА Новости, 22.11.2023

Жителям Кубани, Поволжья и Дальнего Востока спрогнозировали сложную погоду

Дождь, мокрый снег и сильный ветер ожидаются в Краснодарском крае, в Поволжье - метель и гололедица, в Приморском крае и на Сахалине - дождь со снегом, сообщил... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T03:23

2023-11-22T03:23

2023-11-22T03:23

общество

поволжье

приморский край

дальний восток

роман вильфанд

гидрометцентр

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906248064_0:316:3079:2048_1920x0_80_0_0_c482a3a94d2269dbeb69d3833d0425b0.jpg

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Дождь, мокрый снег и сильный ветер ожидаются в Краснодарском крае, в Поволжье - метель и гололедица, в Приморском крае и на Сахалине - дождь со снегом, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Двадцать второго и двадцать третьего ноября в Краснодарском крае ожидаются очень сильные осадки в смешанном виде: в виде дождя, мокрого снега и снега в сочетании с грозой и сильным ветром с порывами до 23 метров в секунду. На притоках реки Кубань и на малых реках Черноморского побережья, включая Геленджик, Туапсинский район, ожидается подъем уровня воды с достижением неблагоприятных отметок", - сказал Вильфанд. Синоптик подчеркнул, что "сложная" погода ожидается и в Поволжье - туда придет циклон, ранее засыпавший снегом регионы Черноземья. "В Татарстане прогнозируется аналогичная ситуация: очень сильный снег, значит будут затруднения с транспортом… Кое-где с мокрым снегом и, что очень важно, ледяным дождем… Сильная гололедица, метель, гололед, снежные заносы на дорогах", - сообщил Вильфанд. Также, по его словам, "опасная" погода ожидается в Пермском крае - ночью 22 ноября там пойдет сильный снег, который будет налипать на провода и ветви деревьев. "Еще один регион, где ситуация сложная - это Дальний Восток. 22 ноября на Сахалине сильный снег и дождь, ветер до 23 метров в секунду. В Приморском крае 23 ноября начинаются сильные осадки в виде дождя и снега, гололедные явления и метель, потому что ветер на побережье Приморского края будет до 26 метров в секунду", - сказал метеоролог.

https://ria.ru/20231121/sochi-1910873454.html

поволжье

приморский край

дальний восток

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, поволжье, приморский край, дальний восток, роман вильфанд, гидрометцентр, россия