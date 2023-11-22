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В Газе сообщили о более чем 14,5 тысячи погибших при израильских ударах - РИА Новости, 22.11.2023
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20:07 22.11.2023 (обновлено: 20:21 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/pogibshie-1911180668.html
В Газе сообщили о более чем 14,5 тысячи погибших при израильских ударах
В Газе сообщили о более чем 14,5 тысячи погибших при израильских ударах - РИА Новости, 22.11.2023
В Газе сообщили о более чем 14,5 тысячи погибших при израильских ударах
Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов достигло 14 532, количество раненых превысило 35 тысяч человек, сообщил информационный центр властей... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T20:07
2023-11-22T20:21
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
оон
израиль
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ТУНИС, 22 ноя - РИА Новости. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов достигло 14 532, количество раненых превысило 35 тысяч человек, сообщил информационный центр властей палестинского анклава."Число погибших (в секторе Газа) превысило 14 532, среди них более 6000 детей", - говорится в заявлении.По данным инфоцентра, число раненых с начала израильских ударов по анклаву превысило 35 тысяч человек.Ранее Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена заложников и арестованных. Сообщалось, что будут освобождены 50 израильских заложников (женщины и дети) взамен на 150 палестинских заключенных (женщины и дети до 19 лет). Ожидается, что гуманитарная пауза начнется утром 23 ноября.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, оон, израиль
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, ООН, Израиль
В Газе сообщили о более чем 14,5 тысячи погибших при израильских ударах

В Газе сообщили, что число погибших при ударах Израиля достигло 14 532

© РИА Новости / Тарек Алиян | Перейти в медиабанкПострадавшие в секторе Газа в связи с обострением палестино-израильского конфликта
Пострадавшие в секторе Газа в связи с обострением палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Тарек Алиян
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Пострадавшие в секторе Газа в связи с обострением палестино-израильского конфликта. Архивное фото
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ТУНИС, 22 ноя - РИА Новости. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов достигло 14 532, количество раненых превысило 35 тысяч человек, сообщил информационный центр властей палестинского анклава.
"Число погибших (в секторе Газа) превысило 14 532, среди них более 6000 детей", - говорится в заявлении.
По данным инфоцентра, число раненых с начала израильских ударов по анклаву превысило 35 тысяч человек.
Ранее Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена заложников и арестованных. Сообщалось, что будут освобождены 50 израильских заложников (женщины и дети) взамен на 150 палестинских заключенных (женщины и дети до 19 лет). Ожидается, что гуманитарная пауза начнется утром 23 ноября.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
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Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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