https://ria.ru/20231122/poezd-1911121378.html
Пострадавшим в Ульяновской области не потребовалась госпитализация
Пострадавшим в Ульяновской области не потребовалась госпитализация - РИА Новости, 22.11.2023
Пострадавшим в Ульяновской области не потребовалась госпитализация
Пассажиры поезда, пострадавшие при столкновении с тепловозом в Ульяновской области, не нуждаются в госпитализации, сообщили РИА Новости в Минздраве региона. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T17:23
2023-11-22T17:23
2023-11-22T17:35
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САМАРА, 22 ноя - РИА Новости. Пассажиры поезда, пострадавшие при столкновении с тепловозом в Ульяновской области, не нуждаются в госпитализации, сообщили РИА Новости в Минздраве региона. Как сообщили в РЖД, в 14.49 мск пассажирский поезд Пермь - Адлер на станции Бряндино (Ульяновская область) столкнулся со стоящим маневровым тепловозом, за медпомощью с ушибами обратились 25 человек. Схода подвижного состава нет. "Пострадавшие не нуждаются в госпитализации", - сказал собеседник агентства.По факту ЧП Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Максимальные санкции по указанной статье предусматривают лишение свободы на два года.В РЖД сообщили, что столкновение поезда с локомотивом произошло из-за "грубого нарушения при организации работы станции", компания проводит внутреннюю проверку. Пострадавшие получат страховую компенсацию, РЖД готовы взять на себя расходы по лечению.
https://ria.ru/20231122/stolknovenie-1911120644.html
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происшествия, ульяновская область, пермь, адлер, ржд, общество, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ульяновская область, Пермь, Адлер, РЖД, Общество, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Пострадавшим в Ульяновской области не потребовалась госпитализация
Минздрав: пострадавшие при столкновении поездов не нуждаются в госпитализации