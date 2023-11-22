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Мишустин поручил разработать программы по подготовке специалистов в ИИ - РИА Новости, 22.11.2023
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10:57 22.11.2023 (обновлено: 11:06 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/podgotovka-1910996789.html
Мишустин поручил разработать программы по подготовке специалистов в ИИ
Мишустин поручил разработать программы по подготовке специалистов в ИИ - РИА Новости, 22.11.2023
Мишустин поручил разработать программы по подготовке специалистов в ИИ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минобрнауки и Минэку до 30 марта разработать вузовские программы по подготовке специалистов в сфере искусственного... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T10:57
2023-11-22T11:06
михаил мишустин
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минобрнауки и Минэку до 30 марта разработать вузовские программы по подготовке специалистов в сфере искусственного интеллекта, сообщается в официальном Telegram-канале правительства РФ со ссылкой на поручения главы кабмина по итогам стратегической сессии по развитию ИИ. "Минобрнауки и Минэку предстоит до 30 марта разработать вузовские программы по подготовке специалистов в сфере ИИ", - говорится в сообщении.
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михаил мишустин, образование - общество, россия, технологии, навигатор абитуриента
Михаил Мишустин, Образование - Общество, Россия, Технологии, Навигатор абитуриента
Мишустин поручил разработать программы по подготовке специалистов в ИИ

Мишустин поручил разработать вузовские программы по подготовке специалистов в ИИ

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства России Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минобрнауки и Минэку до 30 марта разработать вузовские программы по подготовке специалистов в сфере искусственного интеллекта, сообщается в официальном Telegram-канале правительства РФ со ссылкой на поручения главы кабмина по итогам стратегической сессии по развитию ИИ.
"Минобрнауки и Минэку предстоит до 30 марта разработать вузовские программы по подготовке специалистов в сфере ИИ", - говорится в сообщении.
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