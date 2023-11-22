https://ria.ru/20231122/peremirie-1911055114.html
СМИ: "Хезболла" пообещала соблюдать перемирие между Израилем и ХАМАС
СМИ: "Хезболла" пообещала соблюдать перемирие между Израилем и ХАМАС - РИА Новости, 22.11.2023
СМИ: "Хезболла" пообещала соблюдать перемирие между Израилем и ХАМАС
Ливанское движение "Хезболлах" будет соблюдать перемирие между Израилем и ХАМАС, заявил телеканалу Al Jazeera источник в организации. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T14:24
2023-11-22T14:24
2023-11-22T14:44
в мире
израиль
хезболла
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
муса абу марзук
оон
восточный иерусалим
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ТУНИС, 22 ноя - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" будет соблюдать перемирие между Израилем и ХАМАС, заявил телеканалу Al Jazeera источник в организации.Ранее палестинское движение ХАМАС объявило о договоренности с Израилем об установлении в секторе Газа четырехдневной гуманитарной паузы с прекращением всех военных действий и освобождении 50 израильских заложников в обмен на 150 палестинских заключенных. По словам замглавы политбюро ХАМАС Мусы Абу Марзука, озвученным телеканалу Al Jazeera, перемирие начнется в 10 утра по местному времени.""Хезболлах" будет соблюдать объявленное перемирие, если его будут соблюдать израильские оккупационные силы", - заявил телеканалу источник в ливанском движении.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 14 тысяч человек, пострадали свыше 33 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html
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в мире, израиль, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, муса абу марзук, оон, восточный иерусалим
В мире, Израиль, Хезболла, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Муса Абу Марзук, ООН, Восточный Иерусалим
СМИ: "Хезболла" пообещала соблюдать перемирие между Израилем и ХАМАС
Al Jazeera: "Хезболла" будет соблюдать перемирие между армией Израиля и ХАМАС
ТУНИС, 22 ноя - РИА Новости.
Ливанское движение "Хезболлах" будет соблюдать перемирие между Израилем и ХАМАС, заявил телеканалу Al Jazeera
источник в организации.
Ранее палестинское движение ХАМАС объявило о договоренности с Израилем об установлении в секторе Газа четырехдневной гуманитарной паузы с прекращением всех военных действий и освобождении 50 израильских заложников в обмен на 150 палестинских заключенных. По словам замглавы политбюро ХАМАС Мусы Абу Марзука
, озвученным телеканалу Al Jazeera, перемирие начнется в 10 утра по местному времени.
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""Хезболлах" будет соблюдать объявленное перемирие, если его будут соблюдать израильские оккупационные силы", - заявил телеканалу источник в ливанском движении.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
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Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 14 тысяч человек, пострадали свыше 33 тысяч. Посольство РФ
сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.
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