https://ria.ru/20231122/peregovory-1911078288.html
Польские "Левые" отказались вести переговоры с Моравецким
Польские "Левые" отказались вести переговоры с Моравецким - РИА Новости, 22.11.2023
Польские "Левые" отказались вести переговоры с Моравецким
Польские "Левые" отказались вести с экс-премьером Матеушем Моравецким переговоры о формировании правительства, сообщил сопредседатель коалиции "Левых" Роберт... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T15:39
2023-11-22T15:39
2023-11-22T15:41
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ВАРШАВА, 22 ноя - РИА Новости. Польские "Левые" отказались вести с экс-премьером Матеушем Моравецким переговоры о формировании правительства, сообщил сопредседатель коалиции "Левых" Роберт Бедронь. Польские националисты ранее отвергли приглашение Моравецкого войти в коалицию для формирования нового правительства. "Спасибо, не воспользуюсь возможностью", - написал Бедронь в соцсети Х, приложив текст письма Моравецкого. Экс-премьер в своем письме пишет, что в связи с поручением ему миссии по формированию правительства, он приглашает в канцелярию представителей "Левых" 23 или 24 ноября на их выбор. Цель встречи Моравецкий описал, как "создание коалиции польских дел, имеющей решающее значение для эффективного выполнения обещаний, данных полякам". Ранее предложение Моравецкого о встрече на тему формирования нового правительства отвергли "Польская крестьянская партия" и коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация". Недавно президент Польши Анджей Дуда поручил занимавшему ранее должность премьера Моравецкому сформировать новое правительство. После того, как последний представит сейму состав своего кабинета министров, он должен будет получить вотум доверия от депутатов. Нынешний состав сейма Польши отличается от предыдущего тем, что партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского уже не имеет в нем большинства. По итогам парламентских выборов 15 октября правящая в Польше партия "Право и справедливость" получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" - 157, "Третий путь" - 65, "Левые" - 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация". Тем не менее, партия Качиньского объявила себя победителем, набравшим больше других политических сил голосов избирателей. На этом основании PiS заявило о своем праве сформировать правительство и выдвинуло кандидатом в премьер-министры Моравецкого. В свою очередь разрозненная оппозиция перед началом работы парламента заключила коалиционное соглашение и формально имея более половины депутатских мандатов заявила о своем праве сформировать кабинет министров, выдвинув в премьеры экс-главу Европейского совета Дональда Туска.
https://ria.ru/20231016/polsha-1902958346.html
https://ria.ru/20231025/polsha-1905071410.html
https://ria.ru/20231113/evropa-1908978891.html
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в мире, польша, матеуш моравецкий
В мире, Польша, Матеуш Моравецкий
Польские "Левые" отказались вести переговоры с Моравецким
Польские "Левые" отказались вести переговоры с Моравецким о новом правительстве
ВАРШАВА, 22 ноя - РИА Новости.
Польские "Левые" отказались вести с экс-премьером Матеушем Моравецким переговоры о формировании правительства, сообщил сопредседатель
коалиции "Левых" Роберт Бедронь.
Польские националисты ранее отвергли приглашение Моравецкого войти в коалицию для формирования нового правительства.
Главный итог польских выборов: страна расколота на две части
"Спасибо, не воспользуюсь возможностью", - написал Бедронь в соцсети Х, приложив текст письма Моравецкого.
Экс-премьер в своем письме пишет, что в связи с поручением ему миссии по формированию правительства, он приглашает в канцелярию представителей "Левых" 23 или 24 ноября на их выбор.
Цель встречи Моравецкий описал, как "создание коалиции польских дел, имеющей решающее значение для эффективного выполнения обещаний, данных полякам".
В Польше победили молодость и Урсула фон дер Ляйен
Ранее предложение Моравецкого о встрече на тему формирования нового правительства отвергли "Польская крестьянская партия" и коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация".
Недавно президент Польши Анджей Дуда
поручил занимавшему ранее должность премьера Моравецкому сформировать новое правительство. После того, как последний представит сейму состав своего кабинета министров, он должен будет получить вотум доверия от депутатов.
Нынешний состав сейма Польши отличается от предыдущего тем, что партия "Право и справедливость
" (PiS) Ярослава Качиньского
уже не имеет в нем большинства. По итогам парламентских выборов 15 октября правящая в Польше партия "Право и справедливость" получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" - 157, "Третий путь" - 65, "Левые" - 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация".
Европа "готовится к земле"
Тем не менее, партия Качиньского объявила себя победителем, набравшим больше других политических сил голосов избирателей. На этом основании PiS заявило о своем праве сформировать правительство и выдвинуло кандидатом в премьер-министры Моравецкого.
В свою очередь разрозненная оппозиция перед началом работы парламента заключила коалиционное соглашение и формально имея более половины депутатских мандатов заявила о своем праве сформировать кабинет министров, выдвинув в премьеры экс-главу Европейского совета Дональда Туска
.
Месть охамевшей Европе нужно готовить заранее