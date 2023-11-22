https://ria.ru/20231122/peregovory-1911078288.html

Польские "Левые" отказались вести переговоры с Моравецким

Польские "Левые" отказались вести переговоры с Моравецким - РИА Новости, 22.11.2023

Польские "Левые" отказались вести переговоры с Моравецким

Польские "Левые" отказались вести с экс-премьером Матеушем Моравецким переговоры о формировании правительства, сообщил сопредседатель коалиции "Левых" Роберт... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T15:39

2023-11-22T15:39

2023-11-22T15:41

в мире

польша

матеуш моравецкий

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898289515_0:0:3286:1848_1920x0_80_0_0_10e642d7d7e654f0d7b5a833f3300e5b.jpg

ВАРШАВА, 22 ноя - РИА Новости. Польские "Левые" отказались вести с экс-премьером Матеушем Моравецким переговоры о формировании правительства, сообщил сопредседатель коалиции "Левых" Роберт Бедронь. Польские националисты ранее отвергли приглашение Моравецкого войти в коалицию для формирования нового правительства. "Спасибо, не воспользуюсь возможностью", - написал Бедронь в соцсети Х, приложив текст письма Моравецкого. Экс-премьер в своем письме пишет, что в связи с поручением ему миссии по формированию правительства, он приглашает в канцелярию представителей "Левых" 23 или 24 ноября на их выбор. Цель встречи Моравецкий описал, как "создание коалиции польских дел, имеющей решающее значение для эффективного выполнения обещаний, данных полякам". Ранее предложение Моравецкого о встрече на тему формирования нового правительства отвергли "Польская крестьянская партия" и коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация". Недавно президент Польши Анджей Дуда поручил занимавшему ранее должность премьера Моравецкому сформировать новое правительство. После того, как последний представит сейму состав своего кабинета министров, он должен будет получить вотум доверия от депутатов. Нынешний состав сейма Польши отличается от предыдущего тем, что партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского уже не имеет в нем большинства. По итогам парламентских выборов 15 октября правящая в Польше партия "Право и справедливость" получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" - 157, "Третий путь" - 65, "Левые" - 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация". Тем не менее, партия Качиньского объявила себя победителем, набравшим больше других политических сил голосов избирателей. На этом основании PiS заявило о своем праве сформировать правительство и выдвинуло кандидатом в премьер-министры Моравецкого. В свою очередь разрозненная оппозиция перед началом работы парламента заключила коалиционное соглашение и формально имея более половины депутатских мандатов заявила о своем праве сформировать кабинет министров, выдвинув в премьеры экс-главу Европейского совета Дональда Туска.

https://ria.ru/20231016/polsha-1902958346.html

https://ria.ru/20231025/polsha-1905071410.html

https://ria.ru/20231113/evropa-1908978891.html

https://ria.ru/20231117/mest-1909970228.html

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, матеуш моравецкий