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МИД: решение о гумпаузе между Израилем и ХАМАС дает надежду на деэскалацию
МИД: решение о гумпаузе между Израилем и ХАМАС дает надежду на деэскалацию - РИА Новости, 22.11.2023
МИД: решение о гумпаузе между Израилем и ХАМАС дает надежду на деэскалацию
Решение о гуманитарной паузе между Израилем и палестинским движением ХАМАС даёт надежду на возможную деэскалацию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T08:12
2023-11-22T08:12
2023-11-22T08:20
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Решение о гуманитарной паузе между Израилем и палестинским движением ХАМАС даёт надежду на возможную деэскалацию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Это важнейшее решение, которое было принято и которое всё-таки даёт надежду на то, что деэскалация возможна", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.Она добавила, что важно, чтобы гуманитарная пауза не была сорвана.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, хамас, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Россия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
МИД: решение о гумпаузе между Израилем и ХАМАС дает надежду на деэскалацию
Захарова: решение о гумпаузе между Израилем и ХАМАС дает надежду на деэскалацию
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Решение о гуманитарной паузе между Израилем и палестинским движением ХАМАС даёт надежду на возможную деэскалацию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это важнейшее решение, которое было принято и которое всё-таки даёт надежду на то, что деэскалация возможна", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Она добавила, что важно, чтобы гуманитарная пауза не была сорвана.