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МИД: решение о гумпаузе между Израилем и ХАМАС дает надежду на деэскалацию

МИД: решение о гумпаузе между Израилем и ХАМАС дает надежду на деэскалацию - РИА Новости, 22.11.2023

МИД: решение о гумпаузе между Израилем и ХАМАС дает надежду на деэскалацию

Решение о гуманитарной паузе между Израилем и палестинским движением ХАМАС даёт надежду на возможную деэскалацию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T08:12

2023-11-22T08:12

2023-11-22T08:20

в мире

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хамас

россия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Решение о гуманитарной паузе между Израилем и палестинским движением ХАМАС даёт надежду на возможную деэскалацию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Это важнейшее решение, которое было принято и которое всё-таки даёт надежду на то, что деэскалация возможна", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.Она добавила, что важно, чтобы гуманитарная пауза не была сорвана.

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Ольга Фомченкова

в мире, израиль, хамас, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году