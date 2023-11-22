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МИД: решение о гумпаузе между Израилем и ХАМАС дает надежду на деэскалацию - РИА Новости, 22.11.2023
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08:12 22.11.2023 (обновлено: 08:20 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/pauza-1910965493.html
МИД: решение о гумпаузе между Израилем и ХАМАС дает надежду на деэскалацию
МИД: решение о гумпаузе между Израилем и ХАМАС дает надежду на деэскалацию - РИА Новости, 22.11.2023
МИД: решение о гумпаузе между Израилем и ХАМАС дает надежду на деэскалацию
Решение о гуманитарной паузе между Израилем и палестинским движением ХАМАС даёт надежду на возможную деэскалацию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T08:12
2023-11-22T08:20
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хамас
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Решение о гуманитарной паузе между Израилем и палестинским движением ХАМАС даёт надежду на возможную деэскалацию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Это важнейшее решение, которое было принято и которое всё-таки даёт надежду на то, что деэскалация возможна", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.Она добавила, что важно, чтобы гуманитарная пауза не была сорвана.
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в мире, израиль, хамас, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Россия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
МИД: решение о гумпаузе между Израилем и ХАМАС дает надежду на деэскалацию

Захарова: решение о гумпаузе между Израилем и ХАМАС дает надежду на деэскалацию

© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALLДым, поднимающийся над сектором Газа после израильской бомбардировки
Дым, поднимающийся над сектором Газа после израильской бомбардировки - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALL
Дым, поднимающийся над сектором Газа после израильской бомбардировки
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Решение о гуманитарной паузе между Израилем и палестинским движением ХАМАС даёт надежду на возможную деэскалацию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это важнейшее решение, которое было принято и которое всё-таки даёт надежду на то, что деэскалация возможна", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Она добавила, что важно, чтобы гуманитарная пауза не была сорвана.
 
В миреИзраильХАМАСРоссияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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