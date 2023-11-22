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СМИ назвали единственное оружие, способное спасти Украину - РИА Новости, 22.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:29 22.11.2023 (обновлено: 18:40 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/oruzhie-1911122984.html
СМИ назвали единственное оружие, способное спасти Украину
СМИ назвали единственное оружие, способное спасти Украину - РИА Новости, 22.11.2023
СМИ назвали единственное оружие, способное спасти Украину
Мирные переговоры с Россией в начале конфликта были единственным способом спасти Украину, пишет итальянское издание Fatto Quotidiano. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T17:29
2023-11-22T18:40
специальная военная операция на украине
украина
киев
россия
джо байден
вооруженные силы украины
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Мирные переговоры с Россией в начале конфликта были единственным способом спасти Украину, пишет итальянское издание Fatto Quotidiano."Зеленский просит еще оружия, хотя уже получил все: Leopard, HIMARS, ATACMS, Abrams, кассетные бомбы и крылатые ракеты Storm Shadow. Запад еще не изобрел волшебного оружия, потому что единственным таким оружием были переговоры в начале конфликта", — говорится в статье.Сейчас, отмечает автор, глава киевского режима столкнулся с наступлением российских войск по всей линии фронта, после того как он истощил ВСУ и потерял большое количество натовского вооружения.Киеву уже не удастся взять Крым и Запорожскую область, подчеркивается в публикации: украинская армия вынуждена продолжать военные действия, только чтобы не навредить имиджу президента США Джо Байдена перед выборами.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Как заявил в начале недели секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, Киев обеспокоен тем, что западные страны начали указывать на необходимость диалога с Москвой. По его словам, такая тенденция связана с тем, что некоторые западные союзники Украины боятся Россию. В Кремле отмечали, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231122/zelenskiy-1911093500.html
https://ria.ru/20231122/zelenskiy-1910933589.html
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украина, киев, россия, джо байден, вооруженные силы украины, евросоюз, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Россия, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, В мире
СМИ назвали единственное оружие, способное спасти Украину

Fatto Quotidiano: переговоры были единственным способом спасти Украину

© AP Photo / Jacquelyn MartinФлаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Мирные переговоры с Россией в начале конфликта были единственным способом спасти Украину, пишет итальянское издание Fatto Quotidiano.
"Зеленский просит еще оружия, хотя уже получил все: Leopard, HIMARS, ATACMS, Abrams, кассетные бомбы и крылатые ракеты Storm Shadow. Запад еще не изобрел волшебного оружия, потому что единственным таким оружием были переговоры в начале конфликта", — говорится в статье.
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Сейчас, отмечает автор, глава киевского режима столкнулся с наступлением российских войск по всей линии фронта, после того как он истощил ВСУ и потерял большое количество натовского вооружения.
Киеву уже не удастся взять Крым и Запорожскую область, подчеркивается в публикации: украинская армия вынуждена продолжать военные действия, только чтобы не навредить имиджу президента США Джо Байдена перед выборами.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Как заявил в начале недели секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, Киев обеспокоен тем, что западные страны начали указывать на необходимость диалога с Москвой. По его словам, такая тенденция связана с тем, что некоторые западные союзники Украины боятся Россию. В Кремле отмечали, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевРоссияДжо БайденВооруженные силы УкраиныЕвросоюзВ мире
 
 
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