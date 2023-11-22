СМИ назвали единственное оружие, способное спасти Украину
Fatto Quotidiano: переговоры были единственным способом спасти Украину
© AP Photo / Jacquelyn MartinФлаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Мирные переговоры с Россией в начале конфликта были единственным способом спасти Украину, пишет итальянское издание Fatto Quotidiano.
"Зеленский просит еще оружия, хотя уже получил все: Leopard, HIMARS, ATACMS, Abrams, кассетные бомбы и крылатые ракеты Storm Shadow. Запад еще не изобрел волшебного оружия, потому что единственным таким оружием были переговоры в начале конфликта", — говорится в статье.
Сейчас, отмечает автор, глава киевского режима столкнулся с наступлением российских войск по всей линии фронта, после того как он истощил ВСУ и потерял большое количество натовского вооружения.
Киеву уже не удастся взять Крым и Запорожскую область, подчеркивается в публикации: украинская армия вынуждена продолжать военные действия, только чтобы не навредить имиджу президента США Джо Байдена перед выборами.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Как заявил в начале недели секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, Киев обеспокоен тем, что западные страны начали указывать на необходимость диалога с Москвой. По его словам, такая тенденция связана с тем, что некоторые западные союзники Украины боятся Россию. В Кремле отмечали, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
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