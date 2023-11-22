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Захарова ответила на вопрос о проверке наличия у Израиля ядерного оружия - РИА Новости, 22.11.2023
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16:02 22.11.2023 (обновлено: 16:11 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/oruzhie-1911092995.html
Захарова ответила на вопрос о проверке наличия у Израиля ядерного оружия
Захарова ответила на вопрос о проверке наличия у Израиля ядерного оружия - РИА Новости, 22.11.2023
Захарова ответила на вопрос о проверке наличия у Израиля ядерного оружия
Россия не получала официального предложения от Турции относительно работы по проверке наличия у Израиля ядерного оружия, но подобные сигналы из Анкары были... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T16:02
2023-11-22T16:11
израиль
россия
в мире
турция
мария захарова
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Россия не получала официального предложения от Турции относительно работы по проверке наличия у Израиля ядерного оружия, но подобные сигналы из Анкары были зафиксированы, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге для журналистов."Мы на данный момент зафиксировали сигналы от Анкары о намерениях инициировать создание некоего инспекционного механизма по проверке наличия у Израиля ядерного оружия и о желании активизировать такую работу с другими государствами. Официальных предложений или иных обращений на этот счет к нам не поступало. Соответственно делать какие-то оценочные суждения преждевременно", — сообщила Захарова.
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израиль, россия, в мире, турция, мария захарова
Израиль, Россия, В мире, Турция, Мария Захарова
Захарова ответила на вопрос о проверке наличия у Израиля ядерного оружия

Захарова: РФ не получала предложения проверить наличие у Израиля ядерного оружия

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Россия не получала официального предложения от Турции относительно работы по проверке наличия у Израиля ядерного оружия, но подобные сигналы из Анкары были зафиксированы, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге для журналистов.
"Мы на данный момент зафиксировали сигналы от Анкары о намерениях инициировать создание некоего инспекционного механизма по проверке наличия у Израиля ядерного оружия и о желании активизировать такую работу с другими государствами. Официальных предложений или иных обращений на этот счет к нам не поступало. Соответственно делать какие-то оценочные суждения преждевременно", — сообщила Захарова.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
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ИзраильРоссияВ миреТурцияМария Захарова
 
 
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