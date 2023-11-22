"Значительно превосходит": в ВСУ пожаловались на грозное оружие России
Ремонтник ВСУ Федоренко: российские "Ланцеты" часто поражают украинскую технику
© Министерство обороны Российской ФедерацииУничтожение украинской РСЗО дроном "Ланцет". Кадр из видео
© Министерство обороны Российской Федерации
Уничтожение украинской РСЗО дроном "Ланцет". Кадр из видео. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Российские беспилотники "Ланцет" представляют большую угрозу для украинской военной техники, заявил заместитель начальника вооружения 4-й танковой бригады ВСУ Александр Федоренко в интервью Reuters.
В статье говорится, что украинские ремонтники "неустанно работают" над восстановлением танков ВСУ.
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"К нам привозят технику, пораженную "Ланцетами" или беспилотными управляемыми ракетами. Такое случается часто", — пожаловался Федоренко.
По словам ремонтника, в ВСУ прекрасно понимают, что силы российской армии "значительно превосходят" украинские.
Барражирующие боеприпасы "Ланцет" разработала компания ZALA AERO. Они способны поражать цели на дальности в несколько десятков километров. Беспилотники несут боевые части массой три или пять килограммов разных типов в зависимости от вида цели. В версии "Изделие-52" такой беспилотник оснащен двумя X-образными крыльями и способен практически отвесно пикировать, в версии "Изделие-51" дрон оснащен одним большим X-образным крылом.
Ранее главный конструктор Zala Aero Group Александр Захаров заявил, что новое поколение барражирующих боеприпасов "Ланцет" в версии "Изделие-53" станет практически неуязвимым для средств противодействия.