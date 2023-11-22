Рейтинг@Mail.ru
"Значительно превосходит": в ВСУ пожаловались на грозное оружие России - РИА Новости, 22.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:45 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/oruzhie-1910951126.html
"Значительно превосходит": в ВСУ пожаловались на грозное оружие России
"Значительно превосходит": в ВСУ пожаловались на грозное оружие России - РИА Новости, 22.11.2023
"Значительно превосходит": в ВСУ пожаловались на грозное оружие России
Российские беспилотники "Ланцет" представляют большую угрозу для украинской военной техники, заявил заместитель начальника вооружения 4-й танковой бригады ВСУ... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T02:45
2023-11-22T02:45
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/12/1858747595_0:0:1416:796_1920x0_80_0_0_9b35eb6cbb3062608e33220897c1fcad.png
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Российские беспилотники "Ланцет" представляют большую угрозу для украинской военной техники, заявил заместитель начальника вооружения 4-й танковой бригады ВСУ Александр Федоренко в интервью Reuters.В статье говорится, что украинские ремонтники "неустанно работают" над восстановлением танков ВСУ."К нам привозят технику, пораженную "Ланцетами" или беспилотными управляемыми ракетами. Такое случается часто", — пожаловался Федоренко.По словам ремонтника, в ВСУ прекрасно понимают, что силы российской армии "значительно превосходят" украинские.Барражирующие боеприпасы "Ланцет" разработала компания ZALA AERO. Они способны поражать цели на дальности в несколько десятков километров. Беспилотники несут боевые части массой три или пять килограммов разных типов в зависимости от вида цели. В версии "Изделие-52" такой беспилотник оснащен двумя X-образными крыльями и способен практически отвесно пикировать, в версии "Изделие-51" дрон оснащен одним большим X-образным крылом.Ранее главный конструктор Zala Aero Group Александр Захаров заявил, что новое поколение барражирующих боеприпасов "Ланцет" в версии "Изделие-53" станет практически неуязвимым для средств противодействия.
https://ria.ru/20231122/udar-1910948111.html
https://ria.ru/20231122/vmeshatelstvo-1910950511.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/12/1858747595_167:0:1228:796_1920x0_80_0_0_b8f37d4decbac05eb7d73a15ea0b1680.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, в мире, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина, Россия
"Значительно превосходит": в ВСУ пожаловались на грозное оружие России

Ремонтник ВСУ Федоренко: российские "Ланцеты" часто поражают украинскую технику

© Министерство обороны Российской ФедерацииУничтожение украинской РСЗО дроном "Ланцет". Кадр из видео
Уничтожение украинской РСЗО дроном Ланцет. Кадр из видео
© Министерство обороны Российской Федерации
Уничтожение украинской РСЗО дроном "Ланцет". Кадр из видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Российские беспилотники "Ланцет" представляют большую угрозу для украинской военной техники, заявил заместитель начальника вооружения 4-й танковой бригады ВСУ Александр Федоренко в интервью Reuters.
В статье говорится, что украинские ремонтники "неустанно работают" над восстановлением танков ВСУ.
«
"К нам привозят технику, пораженную "Ланцетами" или беспилотными управляемыми ракетами. Такое случается часто", — пожаловался Федоренко.
По словам ремонтника, в ВСУ прекрасно понимают, что силы российской армии "значительно превосходят" украинские.
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
"Внезапный удар": в ВСУ рассказали об успешном наступлении российской армии
01:25
Барражирующие боеприпасы "Ланцет" разработала компания ZALA AERO. Они способны поражать цели на дальности в несколько десятков километров. Беспилотники несут боевые части массой три или пять килограммов разных типов в зависимости от вида цели. В версии "Изделие-52" такой беспилотник оснащен двумя X-образными крыльями и способен практически отвесно пикировать, в версии "Изделие-51" дрон оснащен одним большим X-образным крылом.
Ранее главный конструктор Zala Aero Group Александр Захаров заявил, что новое поколение барражирующих боеприпасов "Ланцет" в версии "Изделие-53" станет практически неуязвимым для средств противодействия.
Капитолий США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
В США забили тревогу из-за отчаянной меры по Украине
02:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВ миреУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала