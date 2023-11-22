https://ria.ru/20231122/oruzhie-1910951126.html

"Значительно превосходит": в ВСУ пожаловались на грозное оружие России

"Значительно превосходит": в ВСУ пожаловались на грозное оружие России - РИА Новости, 22.11.2023

"Значительно превосходит": в ВСУ пожаловались на грозное оружие России

Российские беспилотники "Ланцет" представляют большую угрозу для украинской военной техники, заявил заместитель начальника вооружения 4-й танковой бригады ВСУ... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T02:45

2023-11-22T02:45

2023-11-22T02:45

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Российские беспилотники "Ланцет" представляют большую угрозу для украинской военной техники, заявил заместитель начальника вооружения 4-й танковой бригады ВСУ Александр Федоренко в интервью Reuters.В статье говорится, что украинские ремонтники "неустанно работают" над восстановлением танков ВСУ."К нам привозят технику, пораженную "Ланцетами" или беспилотными управляемыми ракетами. Такое случается часто", — пожаловался Федоренко.По словам ремонтника, в ВСУ прекрасно понимают, что силы российской армии "значительно превосходят" украинские.Барражирующие боеприпасы "Ланцет" разработала компания ZALA AERO. Они способны поражать цели на дальности в несколько десятков километров. Беспилотники несут боевые части массой три или пять килограммов разных типов в зависимости от вида цели. В версии "Изделие-52" такой беспилотник оснащен двумя X-образными крыльями и способен практически отвесно пикировать, в версии "Изделие-51" дрон оснащен одним большим X-образным крылом.Ранее главный конструктор Zala Aero Group Александр Захаров заявил, что новое поколение барражирующих боеприпасов "Ланцет" в версии "Изделие-53" станет практически неуязвимым для средств противодействия.

https://ria.ru/20231122/udar-1910948111.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

вооруженные силы украины, в мире, украина, россия