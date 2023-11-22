https://ria.ru/20231122/orden-1911188146.html

Получившая орден семья Мартыновых переехала в Тверскую область из Донбасса

Получившая орден семья Мартыновых переехала в Тверскую область из Донбасса - РИА Новости, 22.11.2023

Получившая орден семья Мартыновых переехала в Тверскую область из Донбасса

Удостоенная ордена "Родительская слава" семья Мартыновых из Твери, в которой воспитываются 15 детей, переехала в 2014 году из Донбасса, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 22.11.2023

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РЯЗАНЬ, 22 ноя – РИА Новости. Удостоенная ордена "Родительская слава" семья Мартыновых из Твери, в которой воспитываются 15 детей, переехала в 2014 году из Донбасса, сообщила пресс-служба правительства Тверской области. "За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей ордена "Родительская слава" удостоены Александр и Валентина Мартыновы из Твери, родители 15 детей", - говорится в сообщении. Отмечается, что семья "приехала в тверской регион из Донбасса в 2014 году". Родители уделяют большое внимание всестороннему развитию своих сыновей и дочерей, прививают им любовь к труду: ребята помогают в ведении собственного хозяйства. "Есть у Мартыновых добрая семейная традиция – домашние концерты, где дети показывают свое мастерство в игре на фортепиано и балалайке", - уточняет правительство региона. В 2018 году Валентина Мартынова была награждена почетным знаком Тверской области "Слава матери". "Достойно воспитав детей в духе трудолюбия, патриотизма, верности духовно-нравственным традициям нашего народа, вы стали ярким примером для всех родителей Верхневолжья", – говорится в поздравлении от губернатора Тверской области Игоря Рудени.

https://ria.ru/20231115/nagrady-1909708524.html

https://ria.ru/20231113/rasselenie-1909041515.html

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общество, донбасс, тверь, тверская область, игорь руденя