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Получившая орден семья Мартыновых переехала в Тверскую область из Донбасса - РИА Новости, 22.11.2023
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https://ria.ru/20231122/orden-1911188146.html
Получившая орден семья Мартыновых переехала в Тверскую область из Донбасса
Получившая орден семья Мартыновых переехала в Тверскую область из Донбасса - РИА Новости, 22.11.2023
Получившая орден семья Мартыновых переехала в Тверскую область из Донбасса
Удостоенная ордена "Родительская слава" семья Мартыновых из Твери, в которой воспитываются 15 детей, переехала в 2014 году из Донбасса, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T21:02
2023-11-22T21:02
специальная военная операция на украине
общество
донбасс
тверь
тверская область
игорь руденя
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РЯЗАНЬ, 22 ноя – РИА Новости. Удостоенная ордена "Родительская слава" семья Мартыновых из Твери, в которой воспитываются 15 детей, переехала в 2014 году из Донбасса, сообщила пресс-служба правительства Тверской области. "За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей ордена "Родительская слава" удостоены Александр и Валентина Мартыновы из Твери, родители 15 детей", - говорится в сообщении. Отмечается, что семья "приехала в тверской регион из Донбасса в 2014 году". Родители уделяют большое внимание всестороннему развитию своих сыновей и дочерей, прививают им любовь к труду: ребята помогают в ведении собственного хозяйства. "Есть у Мартыновых добрая семейная традиция – домашние концерты, где дети показывают свое мастерство в игре на фортепиано и балалайке", - уточняет правительство региона. В 2018 году Валентина Мартынова была награждена почетным знаком Тверской области "Слава матери". "Достойно воспитав детей в духе трудолюбия, патриотизма, верности духовно-нравственным традициям нашего народа, вы стали ярким примером для всех родителей Верхневолжья", – говорится в поздравлении от губернатора Тверской области Игоря Рудени.
https://ria.ru/20231115/nagrady-1909708524.html
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общество, донбасс, тверь, тверская область, игорь руденя
Специальная военная операция на Украине, Общество, Донбасс, Тверь, Тверская область, Игорь Руденя
Получившая орден семья Мартыновых переехала в Тверскую область из Донбасса

Удостоенная ордена семья Мартыновых переехала в Тверскую область из Донбасса

© iStock.com / koromelenaОзеро Селигер
Озеро Селигер - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© iStock.com / koromelena
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РЯЗАНЬ, 22 ноя – РИА Новости. Удостоенная ордена "Родительская слава" семья Мартыновых из Твери, в которой воспитываются 15 детей, переехала в 2014 году из Донбасса, сообщила пресс-служба правительства Тверской области.
"За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей ордена "Родительская слава" удостоены Александр и Валентина Мартыновы из Твери, родители 15 детей", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что семья "приехала в тверской регион из Донбасса в 2014 году". Родители уделяют большое внимание всестороннему развитию своих сыновей и дочерей, прививают им любовь к труду: ребята помогают в ведении собственного хозяйства.
"Есть у Мартыновых добрая семейная традиция – домашние концерты, где дети показывают свое мастерство в игре на фортепиано и балалайке", - уточняет правительство региона.
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В 2018 году Валентина Мартынова была награждена почетным знаком Тверской области "Слава матери".
"Достойно воспитав детей в духе трудолюбия, патриотизма, верности духовно-нравственным традициям нашего народа, вы стали ярким примером для всех родителей Верхневолжья", – говорится в поздравлении от губернатора Тверской области Игоря Рудени.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоДонбассТверьТверская областьИгорь Руденя
 
 
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