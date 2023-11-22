https://ria.ru/20231122/operatsiya-1911127391.html
Израиль заявил о проведении операции в штаб-квартире северной бригады ХАМАС
Израиль заявил о проведении операции в штаб-квартире северной бригады ХАМАС - РИА Новости, 22.11.2023
Израиль заявил о проведении операции в штаб-квартире северной бригады ХАМАС
Солдаты бригады "Гивати" провели операцию в штаб-квартире Северной бригады ХАМАС на севере сектора Газа, где уничтожили заставу и десятки боевиков, сообщила в... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T17:41
2023-11-22T17:41
2023-11-22T17:51
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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восточный иерусалим
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Солдаты бригады "Гивати" провели операцию в штаб-квартире Северной бригады ХАМАС на севере сектора Газа, где уничтожили заставу и десятки боевиков, сообщила в Telegram-канале армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)."Бойцы бригады "Гивати" провели оперативную деятельность в штабе Северной бригады ХАМАС, который расположен в районе Шейх-Заид на севере сектора Газа... В ходе операции военнослужащие ликвидировали в этом районе десятки террористов. По итогам операции солдаты уничтожили заставу", - говорится в сообщении армии в Telegram.ЦАХАЛ отмечает, что районе в Шейх-Заид проживают многие высокопоставленные члены ХАМАС. Кроме того, в ходе другой операции в этом же районе солдаты "Гивати" обнаружили большое количество оружия в автомобиле, который, как предполагает армия, использовался боевиками ХАМАС 7 октября при атаке на мечеть.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 14 тысяч человек, пострадали свыше 33 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, хамас, восточный иерусалим
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, ХАМАС, Восточный Иерусалим
Израиль заявил о проведении операции в штаб-квартире северной бригады ХАМАС
ЦАХАЛ: армия уничтожила десятки боевиков в штаб-квартире северной бригады ХАМАС
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости.
Солдаты бригады "Гивати" провели операцию в штаб-квартире Северной бригады ХАМАС на севере сектора Газа, где уничтожили заставу и десятки боевиков, сообщила в Telegram-канале
армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Бойцы бригады "Гивати" провели оперативную деятельность в штабе Северной бригады ХАМАС, который расположен в районе Шейх-Заид на севере сектора Газа... В ходе операции военнослужащие ликвидировали в этом районе десятки террористов. По итогам операции солдаты уничтожили заставу", - говорится в сообщении армии в Telegram.
ЦАХАЛ отмечает, что районе в Шейх-Заид проживают многие высокопоставленные члены ХАМАС. Кроме того, в ходе другой операции в этом же районе солдаты "Гивати" обнаружили большое количество оружия в автомобиле, который, как предполагает армия, использовался боевиками ХАМАС 7 октября при атаке на мечеть.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Перемирие. Израиль и ХАМАС объявили о первой масштабной договоренности
Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 14 тысяч человек, пострадали свыше 33 тысяч. Посольство РФ
сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.
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