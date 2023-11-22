https://ria.ru/20231122/oez_lipetsk-1911067173.html

Еще две компании стали резидентами ОЭЗ "Липецк"

Еще две компании стали резидентами ОЭЗ "Липецк" - РИА Новости, 22.11.2023

Еще две компании стали резидентами ОЭЗ "Липецк"

Свидетельства резидентов особой экономической зоны "Липецк" получили накануне компании "Завод ЛипецкТехноЛит" и "Гладиум-Липецк", сообщил губернатор региона... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T15:03

2023-11-22T15:03

2023-11-22T15:03

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

экономика

особые экономические зоны

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ЛИПЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Свидетельства резидентов особой экономической зоны "Липецк" получили накануне компании "Завод ЛипецкТехноЛит" и "Гладиум-Липецк", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, компания "Гладиум" создана в 2019 году. Занимается изготовлением и продажей стальных дверей и специальных изделий из металла. В ОЭЗ "Липецк" планируемый объем производства составит до 10 тысяч изделий в месяц. "При выборе площадки для ведения бизнеса мы принимали во внимание несколько факторов. Первый – это локация. Липецкая область очень выгодно логистически расположена. Регион промышленный, а нам нужны рабочие руки. Плюс здесь есть необходимая нам сырьевая база. И не менее важный момент – сервис. Мы увидели реальную заинтересованность, клиентоориентированность и интерес по отношению к себе", – рассказал учредитель компании "Гладиум-Липецк" Евгений Рыльский. Артамонов отметил, что "Завод ЛипецкТехноЛит" реализует проект, направленный на импортозамещение. Предполагается строительство комплекса по выпуску дробометного оборудования, а также по производству литья мощностью 400 тонн в год. Компания планирует производить продукцию под ключ полностью из отечественных комплектующих. "Оба проекта отлично вписываются в наши планы по развитию металлообрабатывающих производств, в том числе их локализации в ОЭЗ "Липецк", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20231027/rezident-1905683850.html

липецкая область

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липецкая область, игорь артамонов, экономика, особые экономические зоны