https://ria.ru/20231122/oez_lipetsk-1911067173.html
Еще две компании стали резидентами ОЭЗ "Липецк"
Еще две компании стали резидентами ОЭЗ "Липецк" - РИА Новости, 22.11.2023
Еще две компании стали резидентами ОЭЗ "Липецк"
Свидетельства резидентов особой экономической зоны "Липецк" получили накануне компании "Завод ЛипецкТехноЛит" и "Гладиум-Липецк", сообщил губернатор региона... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T15:03
2023-11-22T15:03
2023-11-22T15:03
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
экономика
особые экономические зоны
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911061868_0:75:1280:795_1920x0_80_0_0_744445784ef4087ad193900ccc7f794c.jpg
ЛИПЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Свидетельства резидентов особой экономической зоны "Липецк" получили накануне компании "Завод ЛипецкТехноЛит" и "Гладиум-Липецк", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, компания "Гладиум" создана в 2019 году. Занимается изготовлением и продажей стальных дверей и специальных изделий из металла. В ОЭЗ "Липецк" планируемый объем производства составит до 10 тысяч изделий в месяц. "При выборе площадки для ведения бизнеса мы принимали во внимание несколько факторов. Первый – это локация. Липецкая область очень выгодно логистически расположена. Регион промышленный, а нам нужны рабочие руки. Плюс здесь есть необходимая нам сырьевая база. И не менее важный момент – сервис. Мы увидели реальную заинтересованность, клиентоориентированность и интерес по отношению к себе", – рассказал учредитель компании "Гладиум-Липецк" Евгений Рыльский. Артамонов отметил, что "Завод ЛипецкТехноЛит" реализует проект, направленный на импортозамещение. Предполагается строительство комплекса по выпуску дробометного оборудования, а также по производству литья мощностью 400 тонн в год. Компания планирует производить продукцию под ключ полностью из отечественных комплектующих. "Оба проекта отлично вписываются в наши планы по развитию металлообрабатывающих производств, в том числе их локализации в ОЭЗ "Липецк", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20231027/rezident-1905683850.html
липецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911061868_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_12ab09b3b9aea0dbfaee36effbef0070.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов, экономика, особые экономические зоны
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Экономика, Особые экономические зоны
ЛИПЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Свидетельства резидентов особой экономической зоны "Липецк" получили накануне компании "Завод ЛипецкТехноЛит" и "Гладиум-Липецк", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, компания "Гладиум" создана в 2019 году. Занимается изготовлением и продажей стальных дверей и специальных изделий из металла. В ОЭЗ "Липецк" планируемый объем производства составит до 10 тысяч изделий в месяц.
"При выборе площадки для ведения бизнеса мы принимали во внимание несколько факторов. Первый – это локация. Липецкая область
очень выгодно логистически расположена. Регион промышленный, а нам нужны рабочие руки. Плюс здесь есть необходимая нам сырьевая база. И не менее важный момент – сервис. Мы увидели реальную заинтересованность, клиентоориентированность и интерес по отношению к себе", – рассказал учредитель компании "Гладиум-Липецк" Евгений Рыльский.
Артамонов отметил, что "Завод ЛипецкТехноЛит" реализует проект, направленный на импортозамещение. Предполагается строительство комплекса по выпуску дробометного оборудования, а также по производству литья мощностью 400 тонн в год. Компания планирует производить продукцию под ключ полностью из отечественных комплектующих.
"Оба проекта отлично вписываются в наши планы по развитию металлообрабатывающих производств, в том числе их локализации в ОЭЗ "Липецк", – сказал Артамонов
.
Новый резидент появился в ОЭЗ "Липецк"