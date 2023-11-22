https://ria.ru/20231122/odkb-1911150369.html
Патрушев принял участие в совместном заседании Советов министров ОДКБ
Патрушев принял участие в совместном заседании Советов министров ОДКБ - РИА Новости, 22.11.2023
Патрушев принял участие в совместном заседании Советов министров ОДКБ
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев принял участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T18:58
2023-11-22T18:58
2023-11-22T18:58
безопасность
совет безопасности рф
россия
николай патрушев
одкб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/08/1908084744_0:0:3482:1959_1920x0_80_0_0_07b8a29ce9bc6e1bf9b6dc93b1d81370.jpg
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев принял участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ в Минске, сообщили в среду в пресс-службе Совбеза РФ. "В Минске Николай Патрушев принял участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности", - сообщили в Совбезе. Там уточнили, что участники заседания рассмотрели военно-политическую обстановку в регионах коллективной безопасности ОДКБ, а также "меры по обеспечению военной и информационной безопасности государств-членов ОДКБ". "Отдельное внимание уделено деятельности Объединенного командования Коллективных миротворческих сил ОДКБ", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231121/odkb-1910766865.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/08/1908084744_399:0:3130:2048_1920x0_80_0_0_cdfa75db40c1982ce673af2273482d08.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, совет безопасности рф, россия, николай патрушев, одкб
Безопасность, Совет Безопасности РФ, Россия, Николай Патрушев, ОДКБ
Патрушев принял участие в совместном заседании Советов министров ОДКБ
Патрушев принял участие в общем заседании глав МИД, Минобороны и Совбезов ОДКБ
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев принял участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ в Минске, сообщили в среду в пресс-службе Совбеза РФ.
"В Минске Николай Патрушев принял участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности", - сообщили в Совбезе.
Там уточнили, что участники заседания рассмотрели военно-политическую обстановку в регионах коллективной безопасности ОДКБ, а также "меры по обеспечению военной и информационной безопасности государств-членов ОДКБ".
"Отдельное внимание уделено деятельности Объединенного командования Коллективных миротворческих сил ОДКБ", - добавили в пресс-службе.
Лукашенко поинтересовался у Минобороны и спецслужб о проблемах в ОДКБ