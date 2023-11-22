Рейтинг@Mail.ru
Патрушев принял участие в совместном заседании Советов министров ОДКБ - РИА Новости, 22.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:58 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/odkb-1911150369.html
Патрушев принял участие в совместном заседании Советов министров ОДКБ
Патрушев принял участие в совместном заседании Советов министров ОДКБ - РИА Новости, 22.11.2023
Патрушев принял участие в совместном заседании Советов министров ОДКБ
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев принял участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T18:58
2023-11-22T18:58
безопасность
совет безопасности рф
россия
николай патрушев
одкб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/08/1908084744_0:0:3482:1959_1920x0_80_0_0_07b8a29ce9bc6e1bf9b6dc93b1d81370.jpg
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев принял участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ в Минске, сообщили в среду в пресс-службе Совбеза РФ. "В Минске Николай Патрушев принял участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности", - сообщили в Совбезе. Там уточнили, что участники заседания рассмотрели военно-политическую обстановку в регионах коллективной безопасности ОДКБ, а также "меры по обеспечению военной и информационной безопасности государств-членов ОДКБ". "Отдельное внимание уделено деятельности Объединенного командования Коллективных миротворческих сил ОДКБ", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231121/odkb-1910766865.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/08/1908084744_399:0:3130:2048_1920x0_80_0_0_cdfa75db40c1982ce673af2273482d08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, совет безопасности рф, россия, николай патрушев, одкб
Безопасность, Совет Безопасности РФ, Россия, Николай Патрушев, ОДКБ
Патрушев принял участие в совместном заседании Советов министров ОДКБ

Патрушев принял участие в общем заседании глав МИД, Минобороны и Совбезов ОДКБ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСекретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев принял участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ в Минске, сообщили в среду в пресс-службе Совбеза РФ.
"В Минске Николай Патрушев принял участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности", - сообщили в Совбезе.
Там уточнили, что участники заседания рассмотрели военно-политическую обстановку в регионах коллективной безопасности ОДКБ, а также "меры по обеспечению военной и информационной безопасности государств-членов ОДКБ".
"Отдельное внимание уделено деятельности Объединенного командования Коллективных миротворческих сил ОДКБ", - добавили в пресс-службе.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
Лукашенко поинтересовался у Минобороны и спецслужб о проблемах в ОДКБ
21 ноября, 12:11
 
БезопасностьСовет Безопасности РФРоссияНиколай ПатрушевОДКБ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала