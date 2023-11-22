https://ria.ru/20231122/odkb-1911150369.html

Патрушев принял участие в совместном заседании Советов министров ОДКБ

Патрушев принял участие в совместном заседании Советов министров ОДКБ - РИА Новости, 22.11.2023

Патрушев принял участие в совместном заседании Советов министров ОДКБ

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев принял участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T18:58

2023-11-22T18:58

2023-11-22T18:58

безопасность

совет безопасности рф

россия

николай патрушев

одкб

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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев принял участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ в Минске, сообщили в среду в пресс-службе Совбеза РФ. "В Минске Николай Патрушев принял участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности", - сообщили в Совбезе. Там уточнили, что участники заседания рассмотрели военно-политическую обстановку в регионах коллективной безопасности ОДКБ, а также "меры по обеспечению военной и информационной безопасности государств-членов ОДКБ". "Отдельное внимание уделено деятельности Объединенного командования Коллективных миротворческих сил ОДКБ", - добавили в пресс-службе.

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Кирилл Волков

безопасность, совет безопасности рф, россия, николай патрушев, одкб