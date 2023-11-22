https://ria.ru/20231122/odkb-1911147913.html

МИД Белоруссии подчеркнул, что ОДКБ носит оборонительный характер

МИД Белоруссии подчеркнул, что ОДКБ носит оборонительный характер - РИА Новости, 22.11.2023

МИД Белоруссии подчеркнул, что ОДКБ носит оборонительный характер

Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник заявил, что ОДКБ носит оборонительный характер, никому не угрожает, выступает за взаимоуважительный диалог. РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T18:50

2023-11-22T18:50

2023-11-22T20:34

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МИНСК, 22 ноя - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник заявил, что ОДКБ носит оборонительный характер, никому не угрожает, выступает за взаимоуважительный диалог."Наша организация, хочу это еще раз подчеркнуть, носит оборонительный характер, никому не угрожает, не вмешивается в дела других государств и всегда выступала и выступает за взаимоуважительный диалог, разрядку и здравомыслие", - сказал Алейник журналистам по итогам совместного заседания Совета министров иностранных дел, министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.Вместе с тем, подчеркнул он, "на внешнем периметре ОДКБ сохраняется весьма напряженная ситуация"."На западном фланге идет непропорциональное и необоснованное наращивание военных потенциалов стран-членов НАТО, которые и так защищены своим членством в блоке, кратно увеличиваются военные бюджеты, численность вооруженных сил и их концентрация у наших границ. Проводится большое количество учений, в том числе в непосредственной близости от зоны ответственности нашей организации. При этом максимально снижается транспарентность, хотя мы со своей стороны стараемся демонстрировать открытость", - продолжил белорусский министр.Он добавил, что южные рубежи ОДКБ подвергаются воздействию многочисленных и разноплановых вызовов и угроз транснационального характера, таких, как терроризм и экстремизм, наркотрафик, нелегальная миграция."Конфликт в Украине продолжает оставаться болевой точкой и главным дестабилизирующим фактором в Восточно-Европейском регионе", - отметил Алейник.По его словам, в этих сложнейших геополитических условиях усилия белорусского председательства в ОДКБ были направлены на повышение сплоченности организации, консолидацию совместных усилий по предотвращению дестабилизации в зоне ответственности организации и укреплению безопасности ее государств-членов."Нами были обозначены приоритетные направления председательства на внутреннем и внешнем контурах. На их реализацию был нацелен обширный перечень мероприятий в политической, военной, военной-технической сферах, а также по линии противодействия транснациональным вызовам и угрозам безопасности. Это и комплекс учений в рамках оперативно-тактического учения "Боевое братство-2023", и мероприятия по обеспечению биологической безопасности, противодействию обороту наркотиков, нелегальной миграции и компьютерным инцидентам. Нам удалось существенно усилить аналитическую составляющую деятельности ОДКБ", - сказал Алейник. Он указал на то, что участники заседания позитивно отметили усилия Белоруссии.Министр поблагодарил партнеров по ОДКБ за поддержку выдвинутой на прошедшей в октябре в Минске конференции по евразийской безопасности инициативы о разработке Хартии многообразия для XXI века. "Мы видим ее как документ, в котором мы все вместе могли бы открыто изложить принципы для построения справедливого мирового порядка с обязательным учетом многообразия цивилизаций и на основе неделимости безопасности в соответствии с уставом ООН", - сказал он.

https://radiosputnik.ru/20231122/armeniya-1911035264.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, одкб, украина, сергей алейник, нато, в мире