https://ria.ru/20231122/obstrel-1911146245.html
Украинские войска обстреляли ДНР
Украинские войска обстреляли ДНР - РИА Новости, 22.11.2023
Украинские войска обстреляли ДНР
Украинские войска выпустили 21 снаряд "натовского" калибра по Горловке, Ясиноватскому району и Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T18:46
2023-11-22T18:46
2023-11-22T18:46
специальная военная операция на украине
горловка
макеевка
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сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили 21 снаряд "натовского" калибра по Горловке, Ясиноватскому району и Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.15 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, украинские войска с 16.45 по 18.20 выпустили в общей сложности еще 18 снарядов калибром 155 миллиметров по Макеевке, Горловке и Ясиноватскому району. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231109/atomnyy_udar-1908263655.html
https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html
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горловка, макеевка, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Макеевка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
Украинские войска обстреляли ДНР
СЦКК ДНР: украинские войска обстреляли Горловку, Ясиноватский район и Макеевку