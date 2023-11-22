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Украинские войска выпустили по ДНР 23 снаряда натовского калибра - РИА Новости, 22.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:38 22.11.2023 (обновлено: 14:06 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/obstrel-1911039931.html
Украинские войска выпустили по ДНР 23 снаряда натовского калибра
Украинские войска выпустили по ДНР 23 снаряда натовского калибра - РИА Новости, 22.11.2023
Украинские войска выпустили по ДНР 23 снаряда натовского калибра
Украинские войска выпустили 23 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Горловке, Макеевке и Ясиноватскому району, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T13:38
2023-11-22T14:06
донецк
вооруженные силы украины
горловка
макеевка
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили 23 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Горловке, Макеевке и Ясиноватскому району, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.55 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 09.55 - населенный пункт Новосёловка Первая - Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, с 11.25 по 12.45 украинские военные выпустили в общей сложности еще 17 снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, Горловке, Макеевке и Ясиноватскому району республики. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, а Киевский - на севере. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231121/ssha-1910726522.html
донецк
горловка
макеевка
донецкая народная республика
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донецк, вооруженные силы украины, горловка, макеевка, донецкая народная республика
Донецк, Вооруженные силы Украины, Горловка, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине
Украинские войска выпустили по ДНР 23 снаряда натовского калибра

Украинские войска выпустили по территории ДНР 23 снаряда натовского калибра

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМужчина демонстрирует осколки снаряда
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили 23 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Горловке, Макеевке и Ясиноватскому району, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.55 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 09.55 - населенный пункт Новосёловка Первая - Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства.
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Кроме того, с 11.25 по 12.45 украинские военные выпустили в общей сложности еще 17 снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, Горловке, Макеевке и Ясиноватскому району республики.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, а Киевский - на севере. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
21 ноября, 16:31
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкВооруженные силы УкраиныГорловкаМакеевкаДонецкая Народная Республика
 
 
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