https://ria.ru/20231122/neft-1911030067.html
Новак назвал мировой нефтяной рынок сбалансированным
Новак назвал мировой нефтяной рынок сбалансированным - РИА Новости, 22.11.2023
Новак назвал мировой нефтяной рынок сбалансированным
Мировые цены на нефть объективно отражают текущую ситуацию, а сам рынок сбалансирован - это будет обсуждаться на предстоящей в воскресенье встрече ОПЕК+ в Вене, РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T13:06
2023-11-22T13:06
2023-11-22T13:35
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Мировые цены на нефть объективно отражают текущую ситуацию, а сам рынок сбалансирован - это будет обсуждаться на предстоящей в воскресенье встрече ОПЕК+ в Вене, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "На мой взгляд, цены на нефть сегодня объективно отражают существующую картину, они на достаточно хорошем уровне. Соответственно, рынок сбалансирован. Мы все эти вопросы подробно будем обсуждать на встрече (ОПЕК+ - ред.)", - сказал Новак. Мировые цены на нефть в ноябре преимущественно снижались, в том числе перед встречей ОПЕК+, которая пройдет в воскресенье в Вене. При этом в среду рынки были осторожны, а цены были стабильны. В преддверии очередной встречи различные СМИ сообщают, что участники сделки могут как продлить, так и углубить сокращение добычи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, александр новак, опек, россия, цены на нефть
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Александр Новак, ОПЕК, Россия, Цены на нефть
Новак назвал мировой нефтяной рынок сбалансированным
Новак: цены на нефть объективно отражают текущую ситуацию, рынок сбалансирован
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Мировые цены на нефть объективно отражают текущую ситуацию, а сам рынок сбалансирован - это будет обсуждаться на предстоящей в воскресенье встрече ОПЕК+ в Вене, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"На мой взгляд, цены на нефть сегодня объективно отражают существующую картину, они на достаточно хорошем уровне. Соответственно, рынок сбалансирован. Мы все эти вопросы подробно будем обсуждать на встрече (ОПЕК+ - ред.)", - сказал Новак.
Мировые цены на нефть в ноябре преимущественно снижались, в том числе перед встречей ОПЕК+, которая пройдет в воскресенье в Вене. При этом в среду рынки были осторожны, а цены были стабильны. В преддверии очередной встречи различные СМИ сообщают, что участники сделки могут как продлить, так и углубить сокращение добычи.
Россия продлит сокращение экспорта нефти и нефтепродуктов до конца года