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В Пакистан скоро прибудет третья партия нефти из России
В Пакистан скоро прибудет третья партия нефти из России - РИА Новости, 22.11.2023
В Пакистан скоро прибудет третья партия нефти из России
В Пакистан скоро прибудет третья партия нефти из России, всего в текущем году пакистанские компании закупили в России нефти на 20 миллионов долларов, заявил в... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T05:49
2023-11-22T05:49
2023-11-22T05:49
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В Пакистан скоро прибудет третья партия нефти из России, всего в текущем году пакистанские компании закупили в России нефти на 20 миллионов долларов, заявил в интервью РИА Новости посол Пакистана в РФ Мухаммад Халид Джамали. "Пакистан и Россия активно вовлечены в переговоры по сотрудничеству в сфере энергетики. Первая пилотная партия сырой нефти прибыла в Пакистан в июне. Кстати, хочу сказать, что частные компании активно взаимодействуют со своими партнерами в России, покупают нефть. И вскоре в Пакистан будет доставлена уже третья партия нефти, которая сейчас находится в пути", - сказал посол. В целом, по его данным, в 2023 году Пакистан закупил в России сырой нефти на сумму в 20 миллионов долларов. "Импорт из России – это в основном поставки пшеницы (550,1 миллиона долларов США) и сырой нефти (20 миллионов долларов США)", - отметил Джамали.
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россия, пакистан, в мире
В Пакистан скоро прибудет третья партия нефти из России
Посол в Москве: в Пакистан скоро прибудет третья партия нефти из России