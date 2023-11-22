https://ria.ru/20231122/nazvaniya-1911143841.html
В Днепропетровске изменили российские названия 335 улиц и переулков
В Днепропетровске изменили российские названия 335 улиц и переулков - РИА Новости, 22.11.2023
В Днепропетровске изменили российские названия 335 улиц и переулков
Власти Днепропетровска на Украине с февраля 2022 года переименовали в городе свыше 335 улиц и переулков, названия которых были связаны с Россией, сообщает в... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T18:36
2023-11-22T18:36
2023-11-22T18:36
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Власти Днепропетровска на Украине с февраля 2022 года переименовали в городе свыше 335 улиц и переулков, названия которых были связаны с Россией, сообщает в среду украинский телеканал "Общественное". "Всего… в Днепропетровске дерусифицировали уже более 335 улиц и переулков", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. По данным телеканала, в среду депутаты горсовета приняли решение о переименовании еще 57 улиц, 12 переулков и четырех тупиков во всех районах населенного пункта. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html
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в мире, днепропетровск, россия, украина
В мире, Днепропетровск, Россия, Украина
В Днепропетровске изменили российские названия 335 улиц и переулков
Общественное: в Днепропетровске сменили российские названия 335 улиц и переулков
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Власти Днепропетровска на Украине с февраля 2022 года переименовали в городе свыше 335 улиц и переулков, названия которых были связаны с Россией, сообщает в среду украинский телеканал "Общественное".
"Всего… в Днепропетровске дерусифицировали уже более 335 улиц и переулков", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.
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По данным телеканала, в среду депутаты горсовета приняли решение о переименовании еще 57 улиц, 12 переулков и четырех тупиков во всех районах населенного пункта.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
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