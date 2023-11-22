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В России открыли "минутный" способ синтеза фоточувствительных материалов - РИА Новости, 22.11.2023
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Наука
 
07:00 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/nauka-1910876873.html
В России открыли "минутный" способ синтеза фоточувствительных материалов
В России открыли "минутный" способ синтеза фоточувствительных материалов - РИА Новости, 22.11.2023
В России открыли "минутный" способ синтеза фоточувствительных материалов
Новый высокоэффективный подход к получению дисульфидов молибдена и вольфрама, востребованных при создании фототехники нового поколения, предложили исследователи РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T07:00
2023-11-22T07:00
наука
наука
университетская наука
россия
мгу имени м. в. ломоносова
национальный исследовательский университет «миэт»
навигатор абитуриента
москва
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Новый высокоэффективный подход к получению дисульфидов молибдена и вольфрама, востребованных при создании фототехники нового поколения, предложили исследователи МИЭТ и МГУ. Результаты опубликованы в Physica Status Solidi (B).В последние годы растет интерес к новому классу полупроводниковых материалов – дихалькогенидам переходных металлов, сообщили специалисты. По их словам, тончайшие слои этих соединений обладают уникальными светопоглощающими свойствами.Наиболее популярные представители этого класса – дисульфид молибдена (MoS2) и дисульфид вольфрама (WS2). Пленки этих веществ толщиной в 10 000 раз меньше человеческого волоса и способны поглощать до 25% падающего на них света. Это рекордное значение, по словам ученых, позволяет совершенствовать матрицы фотоаппаратов, солнечных батарей и другой светочувствительной техники.Сейчас оба дисульфида получают в кварцевых печах, но это довольно медленный и сложно управляемый процесс, к тому же он плохо масштабируется для массового производства и имеет ряд ограничений по структуре материала, объяснили ученые.Ученые Национального исследовательского университета "МИЭТ" и МГУ имени М.В. Ломоносова создали новую установку для получения полупроводниковых дисульфидов переходных металлов с различной пространственной структурой.&quot;Новый, разработанный в МГУ имени М.В. Ломоносова метод синтеза структур из MoS2 и WS2 позволяет получать пленки MoS2 всего за одну-две минуты, а также дает возможность управлять морфологией продукта в процессе создания. С его помощью можно получать образцы больших размеров, а также пленки в виде наностенок толщиной в несколько атомных слоев&quot;, – рассказал начальник научно-исследовательской лаборатории атомной модификации и анализа поверхности полупроводников МИЭТ Борис Логинов.Установки лабораторного масштаба для синтеза MoS2 и WS2, разработанные учеными "МИЭТ" и МГУ имени М.В. Ломоносова и произведенные на АО "Завод ПРОТОН", уже испытаны в получении различных вариантов полупроводниковых структур, сообщили ученые."При быстрой смене состава газа в нашей установке, например, если пары молибдена заменять на пары вольфрама и наоборот, можно получать пленки с чередующимся химическим составом, создавая так называемые гетеропереходы, которые крайне востребованы в инфракрасных камерах, тепловизорах, детекторах ультрабыстрых световых импульсов и другой современной фототехнике", – отметил автор идеи нового метода синтеза структур из MoS2 и WS2 аспирант МГУ им. М.В. Ломоносова Артем Логинов.В будущем исследователи намерены усовершенствовать систему для производства двумерных, имеющих толщину в один атом материалов из дихалькогенидов переходных металлов.МИЭТ – участник программы государственной поддержки университетов РФ "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты".
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наука, университетская наука, россия, мгу имени м. в. ломоносова, национальный исследовательский университет «миэт», навигатор абитуриента, москва
Наука, Наука, Университетская наука, Россия, МГУ имени М. В. Ломоносова, Национальный исследовательский университет «МИЭТ», Навигатор абитуриента, Москва

В России открыли "минутный" способ синтеза фоточувствительных материалов

© iStock.com / sergeyryzhovРемонт камеры фотоаппарата
Ремонт камеры фотоаппарата - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© iStock.com / sergeyryzhov
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Новый высокоэффективный подход к получению дисульфидов молибдена и вольфрама, востребованных при создании фототехники нового поколения, предложили исследователи МИЭТ и МГУ. Результаты опубликованы в Physica Status Solidi (B).
В последние годы растет интерес к новому классу полупроводниковых материалов – дихалькогенидам переходных металлов, сообщили специалисты. По их словам, тончайшие слои этих соединений обладают уникальными светопоглощающими свойствами.
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Наиболее популярные представители этого класса – дисульфид молибдена (MoS2) и дисульфид вольфрама (WS2). Пленки этих веществ толщиной в 10 000 раз меньше человеческого волоса и способны поглощать до 25% падающего на них света. Это рекордное значение, по словам ученых, позволяет совершенствовать матрицы фотоаппаратов, солнечных батарей и другой светочувствительной техники.
Сейчас оба дисульфида получают в кварцевых печах, но это довольно медленный и сложно управляемый процесс, к тому же он плохо масштабируется для массового производства и имеет ряд ограничений по структуре материала, объяснили ученые.
Ученые Национального исследовательского университета "МИЭТ" и МГУ имени М.В. Ломоносова создали новую установку для получения полупроводниковых дисульфидов переходных металлов с различной пространственной структурой.
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"Новый, разработанный в МГУ имени М.В. Ломоносова метод синтеза структур из MoS2 и WS2 позволяет получать пленки MoS2 всего за одну-две минуты, а также дает возможность управлять морфологией продукта в процессе создания. С его помощью можно получать образцы больших размеров, а также пленки в виде наностенок толщиной в несколько атомных слоев", – рассказал начальник научно-исследовательской лаборатории атомной модификации и анализа поверхности полупроводников МИЭТ Борис Логинов.

© Фото : МИЭТ/Борис ЛогиновСхема получения сульфидов молибдена и вольфрама по новой технологии МИЭТ и МГУ
Схема получения сульфидов молибдена и вольфрама по новой технологии МИЭТ и МГУ - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© Фото : МИЭТ/Борис Логинов
Схема получения сульфидов молибдена и вольфрама по новой технологии МИЭТ и МГУ
Установки лабораторного масштаба для синтеза MoS2 и WS2, разработанные учеными "МИЭТ" и МГУ имени М.В. Ломоносова и произведенные на АО "Завод ПРОТОН", уже испытаны в получении различных вариантов полупроводниковых структур, сообщили ученые.
"При быстрой смене состава газа в нашей установке, например, если пары молибдена заменять на пары вольфрама и наоборот, можно получать пленки с чередующимся химическим составом, создавая так называемые гетеропереходы, которые крайне востребованы в инфракрасных камерах, тепловизорах, детекторах ультрабыстрых световых импульсов и другой современной фототехнике", – отметил автор идеи нового метода синтеза структур из MoS2 и WS2 аспирант МГУ им. М.В. Ломоносова Артем Логинов.
В будущем исследователи намерены усовершенствовать систему для производства двумерных, имеющих толщину в один атом материалов из дихалькогенидов переходных металлов.
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