https://ria.ru/20231122/nauka-1910876873.html

В России открыли "минутный" способ синтеза фоточувствительных материалов

В России открыли "минутный" способ синтеза фоточувствительных материалов - РИА Новости, 22.11.2023

В России открыли "минутный" способ синтеза фоточувствительных материалов

Новый высокоэффективный подход к получению дисульфидов молибдена и вольфрама, востребованных при создании фототехники нового поколения, предложили исследователи РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T07:00

2023-11-22T07:00

2023-11-22T07:00

наука

наука

университетская наука

россия

мгу имени м. в. ломоносова

национальный исследовательский университет «миэт»

навигатор абитуриента

москва

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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Новый высокоэффективный подход к получению дисульфидов молибдена и вольфрама, востребованных при создании фототехники нового поколения, предложили исследователи МИЭТ и МГУ. Результаты опубликованы в Physica Status Solidi (B).В последние годы растет интерес к новому классу полупроводниковых материалов – дихалькогенидам переходных металлов, сообщили специалисты. По их словам, тончайшие слои этих соединений обладают уникальными светопоглощающими свойствами.Наиболее популярные представители этого класса – дисульфид молибдена (MoS2) и дисульфид вольфрама (WS2). Пленки этих веществ толщиной в 10 000 раз меньше человеческого волоса и способны поглощать до 25% падающего на них света. Это рекордное значение, по словам ученых, позволяет совершенствовать матрицы фотоаппаратов, солнечных батарей и другой светочувствительной техники.Сейчас оба дисульфида получают в кварцевых печах, но это довольно медленный и сложно управляемый процесс, к тому же он плохо масштабируется для массового производства и имеет ряд ограничений по структуре материала, объяснили ученые.Ученые Национального исследовательского университета "МИЭТ" и МГУ имени М.В. Ломоносова создали новую установку для получения полупроводниковых дисульфидов переходных металлов с различной пространственной структурой."Новый, разработанный в МГУ имени М.В. Ломоносова метод синтеза структур из MoS2 и WS2 позволяет получать пленки MoS2 всего за одну-две минуты, а также дает возможность управлять морфологией продукта в процессе создания. С его помощью можно получать образцы больших размеров, а также пленки в виде наностенок толщиной в несколько атомных слоев", – рассказал начальник научно-исследовательской лаборатории атомной модификации и анализа поверхности полупроводников МИЭТ Борис Логинов.Установки лабораторного масштаба для синтеза MoS2 и WS2, разработанные учеными "МИЭТ" и МГУ имени М.В. Ломоносова и произведенные на АО "Завод ПРОТОН", уже испытаны в получении различных вариантов полупроводниковых структур, сообщили ученые."При быстрой смене состава газа в нашей установке, например, если пары молибдена заменять на пары вольфрама и наоборот, можно получать пленки с чередующимся химическим составом, создавая так называемые гетеропереходы, которые крайне востребованы в инфракрасных камерах, тепловизорах, детекторах ультрабыстрых световых импульсов и другой современной фототехнике", – отметил автор идеи нового метода синтеза структур из MoS2 и WS2 аспирант МГУ им. М.В. Ломоносова Артем Логинов.В будущем исследователи намерены усовершенствовать систему для производства двумерных, имеющих толщину в один атом материалов из дихалькогенидов переходных металлов.МИЭТ – участник программы государственной поддержки университетов РФ "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты".

https://ria.ru/20231113/nauka-1908577228.html

https://ria.ru/20230724/nauka-1885444852.html

https://ria.ru/20230925/nauka-1897806245.html

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наука, университетская наука, россия, мгу имени м. в. ломоносова, национальный исследовательский университет «миэт», навигатор абитуриента, москва