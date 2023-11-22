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Мишустин поручил определить перечень показателей проекта "Экономика данных"
Мишустин поручил определить перечень показателей проекта "Экономика данных" - РИА Новости, 22.11.2023
Мишустин поручил определить перечень показателей проекта "Экономика данных"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития, Минцифры и Минфину к 15 апреля определить перечень показателей нацпроекта "Экономика данных" в... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T10:35
2023-11-22T10:35
2023-11-22T10:35
михаил мишустин
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
экономика
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технологии
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития, Минцифры и Минфину к 15 апреля определить перечень показателей нацпроекта "Экономика данных" в части развития искусственного интеллекта, сообщается в официальном Telegram-канале правительства РФ со ссылкой на поручения глав кабмина по итогам стратегической сессии по развитию ИИ. "Минэку, Минцифры и Минфину предстоит к 15 апреля определить перечень показателей нацпроекта "Экономика данных" в части развития ИИ с расчетом их плановых значений и необходимое финансирование", - говорится в сообщении кабмина.
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михаил мишустин, министерство финансов рф (минфин россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика, россия, технологии
Михаил Мишустин, Министерство финансов РФ (Минфин России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Экономика, Россия, Технологии
Мишустин поручил определить перечень показателей проекта "Экономика данных"
Мишустин поручил определить перечень показателей нацпроекта "Экономика данных"