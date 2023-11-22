https://ria.ru/20231122/natsproekt-1910989892.html

Мишустин поручил определить перечень показателей проекта "Экономика данных"

Мишустин поручил определить перечень показателей проекта "Экономика данных" - РИА Новости, 22.11.2023

Мишустин поручил определить перечень показателей проекта "Экономика данных"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития, Минцифры и Минфину к 15 апреля определить перечень показателей нацпроекта "Экономика данных" в... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T10:35

2023-11-22T10:35

2023-11-22T10:35

михаил мишустин

министерство финансов рф (минфин россии)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

экономика

россия

технологии

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития, Минцифры и Минфину к 15 апреля определить перечень показателей нацпроекта "Экономика данных" в части развития искусственного интеллекта, сообщается в официальном Telegram-канале правительства РФ со ссылкой на поручения глав кабмина по итогам стратегической сессии по развитию ИИ. "Минэку, Минцифры и Минфину предстоит к 15 апреля определить перечень показателей нацпроекта "Экономика данных" в части развития ИИ с расчетом их плановых значений и необходимое финансирование", - говорится в сообщении кабмина.

https://ria.ru/20231121/iskusstvennyy_intellekt-1910826888.html

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михаил мишустин, министерство финансов рф (минфин россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика, россия, технологии