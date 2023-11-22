https://ria.ru/20231122/myaso-1911149359.html

Правительство представит идеи по увеличению предложения мяса птицы на рынке

Правительство представит идеи по увеличению предложения мяса птицы на рынке - РИА Новости, 22.11.2023

Правительство представит идеи по увеличению предложения мяса птицы на рынке

Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по дополнительной поддержке для увеличения объемов мяса птицы на внутреннем рынке, РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T18:53

2023-11-22T18:53

2023-11-22T19:16

россия

владимир путин

экономика

михаил мишустин

правительство рф

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по дополнительной поддержке для увеличения объемов мяса птицы на внутреннем рынке, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации:.. представить предложения... по предоставлению дополнительных мер государственной поддержки, направленных на увеличение объема предложения мяса птицы на внутреннем рынке", - говорится в тексте документа. Особое внимание поручено обратить на необходимость увеличения объема производства мяса птицы.Поручение необходимо выполнить до 20 декабря 2023 года. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20231116/fas-1909898467.html

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россия, владимир путин, экономика, михаил мишустин, правительство рф