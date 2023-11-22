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Правительство представит идеи по увеличению предложения мяса птицы на рынке - РИА Новости, 22.11.2023
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18:53 22.11.2023 (обновлено: 19:16 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/myaso-1911149359.html
Правительство представит идеи по увеличению предложения мяса птицы на рынке
Правительство представит идеи по увеличению предложения мяса птицы на рынке - РИА Новости, 22.11.2023
Правительство представит идеи по увеличению предложения мяса птицы на рынке
Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по дополнительной поддержке для увеличения объемов мяса птицы на внутреннем рынке, РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T18:53
2023-11-22T19:16
россия
владимир путин
экономика
михаил мишустин
правительство рф
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по дополнительной поддержке для увеличения объемов мяса птицы на внутреннем рынке, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации:.. представить предложения... по предоставлению дополнительных мер государственной поддержки, направленных на увеличение объема предложения мяса птицы на внутреннем рынке", - говорится в тексте документа. Особое внимание поручено обратить на необходимость увеличения объема производства мяса птицы.Поручение необходимо выполнить до 20 декабря 2023 года. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
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россия, владимир путин, экономика, михаил мишустин, правительство рф
Россия, Владимир Путин, Экономика, Михаил Мишустин, Правительство РФ
Правительство представит идеи по увеличению предложения мяса птицы на рынке

Путин поручил представить идеи по увеличению предложения мяса птицы на рынке

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМясо птицы
Мясо птицы - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Мясо птицы. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по дополнительной поддержке для увеличения объемов мяса птицы на внутреннем рынке, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации:.. представить предложения... по предоставлению дополнительных мер государственной поддержки, направленных на увеличение объема предложения мяса птицы на внутреннем рынке", - говорится в тексте документа. Особое внимание поручено обратить на необходимость увеличения объема производства мяса птицы.
Поручение необходимо выполнить до 20 декабря 2023 года. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
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РоссияВладимир ПутинЭкономикаМихаил МишустинПравительство РФ
 
 
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