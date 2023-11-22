https://ria.ru/20231122/moldaviya-1911038002.html

Молдавия продлила мандат миссии Евросоюза по мониторингу границы

Молдавия продлила мандат миссии Евросоюза по мониторингу границы - РИА Новости, 22.11.2023

Молдавия продлила мандат миссии Евросоюза по мониторингу границы

Правительство Молдавии на заседании в среду одобрило постановление о продлении на два года работы Миссии Европейского союза по приграничной помощи Молдавии и... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T13:31

2023-11-22T13:31

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КИШИНЕВ, 22 ноя – РИА Новости. Правительство Молдавии на заседании в среду одобрило постановление о продлении на два года работы Миссии Европейского союза по приграничной помощи Молдавии и Украине EUBAM. Миссия была основана в 2005 году для обеспечения безопасности и мониторинга молдавско-украинской границы, особенно ее приднестровского участка. Это консультативная техническая миссия со штаб-квартирой в Одессе, двумя представительствами в обеих странах и шестью полевыми офисами в зоне ее ответственности. "Предлагается продлить работу миссии EUBAM еще на два года начиная с декабря. Работа миссии помогала и будет помогать Молдавии в обеспечении безопасности нашей границы, определении возможных решений по урегулированию приднестровского конфликта, борьбе с коррупцией и ее предотвращении, а также в продолжении гармонизации национального законодательства с нормами ЕС. Соглашение будет заключено путем обмена нотами, выражая тем самым одобрение этого решение. В связи с продлением мандата я прошу коллег поддержать этот проект", - сказал глава МИД Молдавии Нику Попеску на заседании правительства, которое транслировалось в режиме онлайн. Мандат миссии продлевался в 2007-2020 годах. Миссия EUBAM начала работу в Молдавии в ноябре 2005 года после совместного обращения к Европейской комиссии властей республики и Украины. Работа миссии полностью финансируется Евросоюзом.

https://ria.ru/20231122/moldaviya-1911017277.html

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