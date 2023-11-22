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Молдавия продлила мандат миссии Евросоюза по мониторингу границы - РИА Новости, 22.11.2023
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13:31 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/moldaviya-1911038002.html
Молдавия продлила мандат миссии Евросоюза по мониторингу границы
Молдавия продлила мандат миссии Евросоюза по мониторингу границы - РИА Новости, 22.11.2023
Молдавия продлила мандат миссии Евросоюза по мониторингу границы
Правительство Молдавии на заседании в среду одобрило постановление о продлении на два года работы Миссии Европейского союза по приграничной помощи Молдавии и... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T13:31
2023-11-22T13:31
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КИШИНЕВ, 22 ноя – РИА Новости. Правительство Молдавии на заседании в среду одобрило постановление о продлении на два года работы Миссии Европейского союза по приграничной помощи Молдавии и Украине EUBAM. Миссия была основана в 2005 году для обеспечения безопасности и мониторинга молдавско-украинской границы, особенно ее приднестровского участка. Это консультативная техническая миссия со штаб-квартирой в Одессе, двумя представительствами в обеих странах и шестью полевыми офисами в зоне ее ответственности. "Предлагается продлить работу миссии EUBAM еще на два года начиная с декабря. Работа миссии помогала и будет помогать Молдавии в обеспечении безопасности нашей границы, определении возможных решений по урегулированию приднестровского конфликта, борьбе с коррупцией и ее предотвращении, а также в продолжении гармонизации национального законодательства с нормами ЕС. Соглашение будет заключено путем обмена нотами, выражая тем самым одобрение этого решение. В связи с продлением мандата я прошу коллег поддержать этот проект", - сказал глава МИД Молдавии Нику Попеску на заседании правительства, которое транслировалось в режиме онлайн. Мандат миссии продлевался в 2007-2020 годах. Миссия EUBAM начала работу в Молдавии в ноябре 2005 года после совместного обращения к Европейской комиссии властей республики и Украины. Работа миссии полностью финансируется Евросоюзом.
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в мире, молдавия, украина, одесса, евросоюз
В мире, Молдавия, Украина, Одесса, Евросоюз
Молдавия продлила мандат миссии Евросоюза по мониторингу границы

Правительство Молдавии продлило мандат миссии Евросоюза по мониторингу границы

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Флаги Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 22 ноя – РИА Новости. Правительство Молдавии на заседании в среду одобрило постановление о продлении на два года работы Миссии Европейского союза по приграничной помощи Молдавии и Украине EUBAM.
Миссия была основана в 2005 году для обеспечения безопасности и мониторинга молдавско-украинской границы, особенно ее приднестровского участка. Это консультативная техническая миссия со штаб-квартирой в Одессе, двумя представительствами в обеих странах и шестью полевыми офисами в зоне ее ответственности.
«
"Предлагается продлить работу миссии EUBAM еще на два года начиная с декабря. Работа миссии помогала и будет помогать Молдавии в обеспечении безопасности нашей границы, определении возможных решений по урегулированию приднестровского конфликта, борьбе с коррупцией и ее предотвращении, а также в продолжении гармонизации национального законодательства с нормами ЕС. Соглашение будет заключено путем обмена нотами, выражая тем самым одобрение этого решение. В связи с продлением мандата я прошу коллег поддержать этот проект", - сказал глава МИД Молдавии Нику Попеску на заседании правительства, которое транслировалось в режиме онлайн.
Мандат миссии продлевался в 2007-2020 годах.
Миссия EUBAM начала работу в Молдавии в ноябре 2005 года после совместного обращения к Европейской комиссии властей республики и Украины. Работа миссии полностью финансируется Евросоюзом.
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
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