https://ria.ru/20231122/moldavia-1911195276.html

Оппозиция Молдавии заявила о стагнации экономики страны

Оппозиция Молдавии заявила о стагнации экономики страны - РИА Новости, 22.11.2023

Оппозиция Молдавии заявила о стагнации экономики страны

Экономика Молдавии находится в стагнации и если власти не изменят свое отношение к экономической политике, то отток населения усилится, заявила оппозиционная... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T21:44

2023-11-22T21:44

2023-11-22T21:44

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 22 ноя - РИА Новости. Экономика Молдавии находится в стагнации и если власти не изменят свое отношение к экономической политике, то отток населения усилится, заявила оппозиционная партия "Шанс" в Telegram-канале. "Экономика Молдавии находится в стагнации и не способна генерировать продукцию на экспорт. Без изменения отношения государства к деловой среде адекватный уровень развития не будет достигнут, что приведет к дальнейшему оттоку населения и бизнеса за рубеж", - говорится в заявлении партии.В публикации приводятся данные Национального бюро статистики, которые показывают, что экспорт за девять месяцев этого года на 8% ниже, чем год назад. Индекс цен на жилую недвижимость вырос и составляет 135%, хотя объем строительных работ сократился на 2,8%. "Сложная ситуация наблюдается также и в других областях, в том числе в сельском хозяйстве и бизнес-среде, которая остро нуждается в системном подходе и видении со стороны государственных органов. Это касается и дебюрократизации административных процессов, и устранения давления и контроля над компаниями, и доступа к коммунальным услугам по адекватным и конкурентным ценам", - отмечают представители партии "Шанс". В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за экономических проблем. В прошлом году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. С мая прошлого года в Молдавии проходят антиправительственные акции протеста. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию.

https://ria.ru/20231106/moldaviya-1907661621.html

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