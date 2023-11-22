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Додон раскритиковал идею о вступлении Молдавии в ЕС без Приднестровья
Додон раскритиковал идею о вступлении Молдавии в ЕС без Приднестровья - РИА Новости, 22.11.2023
Додон раскритиковал идею о вступлении Молдавии в ЕС без Приднестровья
Вступление Молдавии в Евросоюз без Приднестровья обернется предательством национальных интересов страны, об этом заявил в среду экс-президент республики Игорь... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T20:28
2023-11-22T20:28
2023-11-22T20:33
в мире
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майя санду
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КИШИНЕВ, 22 ноя - РИА Новости. Вступление Молдавии в Евросоюз без Приднестровья обернется предательством национальных интересов страны, об этом заявил в среду экс-президент республики Игорь Додон на встрече с послом ЕС в Кишиневе Янисом Мажейксом. Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что не исключает возможную интеграцию в ЕС только правобережья страны, без Приднестровья. По ее мнению, конфликт можно будет урегулировать после вступления в Евросоюз. "Распространяемая нынешней властью идея об интеграции в ЕС без Приднестровья является предательством национальных интересов. Решения об интеграции в любой союз должны приниматься только гражданами этой страны и только путем референдума", - написал Донон в своем Telegram-канале после встречи с европейским дипломатом. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20230806/moldaviya-1887964609.html
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в мире, молдавия, кишинев, майя санду, игорь додон, евросоюз
В мире, Молдавия, Кишинев, Майя Санду, Игорь Додон, Евросоюз
Додон раскритиковал идею о вступлении Молдавии в ЕС без Приднестровья
Додон: вступление Молдавии в ЕС без Приднестровья станет предательством