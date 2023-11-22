https://ria.ru/20231122/moldavia-1911138674.html

В Молдавии создадут Бюро по европейской интеграции

В Молдавии создадут Бюро по европейской интеграции - РИА Новости, 22.11.2023

В Молдавии создадут Бюро по европейской интеграции

Правительство Молдавии в среду одобрило создание Бюро по европейской интеграции, которое займется координацией соответствия местного законодательства стандартам РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T18:17

2023-11-22T18:17

2023-11-22T18:17

молдавия

брюссель

украина

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майя санду

евросоюз

еврокомиссия

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КИШИНЕВ, 22 ноя - РИА Новости. Правительство Молдавии в среду одобрило создание Бюро по европейской интеграции, которое займется координацией соответствия местного законодательства стандартам ЕС и будет информировать население о преимуществах Евросоюза, сообщила пресс-служба кабмина республики. "Усилия правительства по выполнению программы интеграции Молдавии в Европейский союз будут подкреплены созданием в рамках государственной канцелярии Бюро по европейской интеграции. Создание бюро подтверждает твердую приверженность Молдавии европейскому пути и представляет собой важный этап в подготовке страны к началу переговоров о вступлении в Европейский союз", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства. В кабмине пояснили, что возглавлять бюро будет заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Нику Попеску. Новое ведомство будет заниматься, в том числе координацией приведения национального законодательства в соответствие с европейским. Сотрудники бюро займутся обеспечением эффективного информирования населения о Европейском союзе и преимуществах вступления в ЕС. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.

https://ria.ru/20230806/moldaviya-1887964609.html

молдавия

брюссель

украина

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молдавия, брюссель, украина, в мире, майя санду, евросоюз, еврокомиссия