В Молдавии создадут Бюро по европейской интеграции
Правительство Молдавии создаст Бюро по европейской интеграции
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 22 ноя - РИА Новости. Правительство Молдавии в среду одобрило создание Бюро по европейской интеграции, которое займется координацией соответствия местного законодательства стандартам ЕС и будет информировать население о преимуществах Евросоюза, сообщила пресс-служба кабмина республики.
"Усилия правительства по выполнению программы интеграции Молдавии в Европейский союз будут подкреплены созданием в рамках государственной канцелярии Бюро по европейской интеграции. Создание бюро подтверждает твердую приверженность Молдавии европейскому пути и представляет собой важный этап в подготовке страны к началу переговоров о вступлении в Европейский союз", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.
В кабмине пояснили, что возглавлять бюро будет заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Нику Попеску. Новое ведомство будет заниматься, в том числе координацией приведения национального законодательства в соответствие с европейским. Сотрудники бюро займутся обеспечением эффективного информирования населения о Европейском союзе и преимуществах вступления в ЕС.
Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.