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МККК заявил о готовности выполнить любое соглашение между сторонами в Газе - РИА Новости, 22.11.2023
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12:40 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/mkkk-1911024692.html
МККК заявил о готовности выполнить любое соглашение между сторонами в Газе
МККК заявил о готовности выполнить любое соглашение между сторонами в Газе - РИА Новости, 22.11.2023
МККК заявил о готовности выполнить любое соглашение между сторонами в Газе
Международный комитет Красного Креста (МККК) готов выполнить любое соглашение, достигнутое между сторонами в Газе, заявила РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T12:40
2023-11-22T12:40
международный комитет красного креста (мккк)
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
в мире
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ЖЕНЕВА, 22 ноя - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) готов выполнить любое соглашение, достигнутое между сторонами в Газе, заявила РИА Новости пресс-секретарь организации Фатима Сатор. Ранее палестинское движение ХАМАС объявило о договоренности с Израилем об установлении в секторе Газа четырехдневной гуманитарной паузы с прекращением всех военных действий и освобождении 50 израильских заложников в обмен на 150 палестинских заключенных. Израильский телеканал i24 сообщил, что палестинское движение ХАМАС, как ожидается, будет отпускать в день по 12 человек, женщины и дети сначала будут переданы Красному Кресту. МККК уже участвовал в освобождении четырех заложников в Газе. "МККК готов поддержать выполнение любого соглашения, которое могло бы облегчить участь жертв этого конфликта. Мы ведем переговоры со сторонами, чтобы помочь им выполнить любое гуманитарное соглашение, которого они могут достичь. Как нейтральный посредник, мы не участвуем в переговорах и не принимаем решений по существу. Наша роль заключается в содействии осуществлению, как только стороны приходят к соглашению", - ответила на вопрос Сатор, готов ли МККК выполнять достигнутые соглашения по поводу заложников в Газе. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа . За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа : остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 14 тысяч человек, пострадали свыше 33 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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международный комитет красного креста (мккк), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, в мире
Международный комитет Красного Креста (МККК), ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, В мире
МККК заявил о готовности выполнить любое соглашение между сторонами в Газе

В МККК заявили о готовности выполнить любое соглашение между сторонами в Газе

© AP Photo / Leo CorreaВид на обстрел сектора Газа из израильского города Сдерот
Вид на обстрел сектора Газа из израильского города Сдерот - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© AP Photo / Leo Correa
Вид на обстрел сектора Газа из израильского города Сдерот. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 22 ноя - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) готов выполнить любое соглашение, достигнутое между сторонами в Газе, заявила РИА Новости пресс-секретарь организации Фатима Сатор.
Ранее палестинское движение ХАМАС объявило о договоренности с Израилем об установлении в секторе Газа четырехдневной гуманитарной паузы с прекращением всех военных действий и освобождении 50 израильских заложников в обмен на 150 палестинских заключенных. Израильский телеканал i24 сообщил, что палестинское движение ХАМАС, как ожидается, будет отпускать в день по 12 человек, женщины и дети сначала будут переданы Красному Кресту. МККК уже участвовал в освобождении четырех заложников в Газе.
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"МККК готов поддержать выполнение любого соглашения, которое могло бы облегчить участь жертв этого конфликта. Мы ведем переговоры со сторонами, чтобы помочь им выполнить любое гуманитарное соглашение, которого они могут достичь. Как нейтральный посредник, мы не участвуем в переговорах и не принимаем решений по существу. Наша роль заключается в содействии осуществлению, как только стороны приходят к соглашению", - ответила на вопрос Сатор, готов ли МККК выполнять достигнутые соглашения по поводу заложников в Газе.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа . За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа : остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 14 тысяч человек, пострадали свыше 33 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
Международный комитет Красного Креста (МККК)ХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильВ мире
 
 
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