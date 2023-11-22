https://ria.ru/20231122/mishustin-1910996537.html
Премьер поручил проработать запуск Нацинициативы подготовки кадров
Премьер поручил проработать запуск Нацинициативы подготовки кадров - РИА Новости, 22.11.2023
Премьер поручил проработать запуск Нацинициативы подготовки кадров
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минобрнауки, Минпросвещения, Минэкономразвития представить в правительство РФ предложения о запуске Национальной... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T10:57
2023-11-22T10:57
2023-11-22T10:57
технологии
россия
михаил мишустин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минобрнауки, Минпросвещения, Минэкономразвития представить в правительство РФ предложения о запуске Национальной инициативы подготовки кадров, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина. "Минобрнауки, Минпросвещения, Минэку поручено представить в правительство предложения о запуске Национальной инициативы подготовки кадров", - говорится в сообщении со ссылкой на поручения главы кабмина по итогам стратегической сессии по развитию ИИ.
https://ria.ru/20230921/putin-1897889759.html
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технологии, россия, михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Технологии, Россия, Михаил Мишустин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Премьер поручил проработать запуск Нацинициативы подготовки кадров
Мишустин поручил проработать запуск Национальной инициативы подготовки кадров