https://ria.ru/20231122/mishustin-1910996537.html

Премьер поручил проработать запуск Нацинициативы подготовки кадров

Премьер поручил проработать запуск Нацинициативы подготовки кадров - РИА Новости, 22.11.2023

Премьер поручил проработать запуск Нацинициативы подготовки кадров

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минобрнауки, Минпросвещения, Минэкономразвития представить в правительство РФ предложения о запуске Национальной... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T10:57

2023-11-22T10:57

2023-11-22T10:57

технологии

россия

михаил мишустин

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584822298_0:83:3015:1779_1920x0_80_0_0_48cc59df34965fc3af31c4564669d52b.jpg

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минобрнауки, Минпросвещения, Минэкономразвития представить в правительство РФ предложения о запуске Национальной инициативы подготовки кадров, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина. "Минобрнауки, Минпросвещения, Минэку поручено представить в правительство предложения о запуске Национальной инициативы подготовки кадров", - говорится в сообщении со ссылкой на поручения главы кабмина по итогам стратегической сессии по развитию ИИ.

https://ria.ru/20230921/putin-1897889759.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)