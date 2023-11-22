https://ria.ru/20231122/mishustin-1910994283.html

Мишустин поручил проработать вопросы присоединения ЦОД к электросетям

Мишустин поручил проработать вопросы присоединения ЦОД к электросетям - РИА Новости, 22.11.2023

Мишустин поручил проработать вопросы присоединения ЦОД к электросетям

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министерствам до 15 февраля проработать вопросы льготного присоединения к электросетям новых специализированных... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T10:49

2023-11-22T10:49

2023-11-22T10:49

михаил мишустин

экономика

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министерствам до 15 февраля проработать вопросы льготного присоединения к электросетям новых специализированных центров обработки данных (ЦОД) и предоставления им льготных тарифов на электроэнергию, сообщается в официальном телеграм-канале кабмина. "Минэнерго, Минэку, Минцифры и Минфину поручено до 15 февраля проработать вопросы льготного присоединения к электросетям новых специализированных ЦОД и предоставления им льготных тарифов на электроэнергию", - говорится в сообщении со ссылкой на поручения главы кабмина по итогам стратегической сессии по развитию ИИ.

https://ria.ru/20230410/tsod-1864141046.html

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михаил мишустин, экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство финансов рф (минфин россии)