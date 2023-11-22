https://ria.ru/20231122/mishustin-1910994283.html
Мишустин поручил проработать вопросы присоединения ЦОД к электросетям
Мишустин поручил проработать вопросы присоединения ЦОД к электросетям - РИА Новости, 22.11.2023
Мишустин поручил проработать вопросы присоединения ЦОД к электросетям
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министерствам до 15 февраля проработать вопросы льготного присоединения к электросетям новых специализированных... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T10:49
2023-11-22T10:49
2023-11-22T10:49
михаил мишустин
экономика
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министерствам до 15 февраля проработать вопросы льготного присоединения к электросетям новых специализированных центров обработки данных (ЦОД) и предоставления им льготных тарифов на электроэнергию, сообщается в официальном телеграм-канале кабмина. "Минэнерго, Минэку, Минцифры и Минфину поручено до 15 февраля проработать вопросы льготного присоединения к электросетям новых специализированных ЦОД и предоставления им льготных тарифов на электроэнергию", - говорится в сообщении со ссылкой на поручения главы кабмина по итогам стратегической сессии по развитию ИИ.
https://ria.ru/20230410/tsod-1864141046.html
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михаил мишустин, экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство финансов рф (минфин россии)
Михаил Мишустин, Экономика, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Министерство финансов РФ (Минфин России)
Мишустин поручил проработать вопросы присоединения ЦОД к электросетям
Мишустин поручил проработать вопросы льготного присоединения ЦОД к электросетям