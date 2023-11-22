https://ria.ru/20231122/medvedi-1910988796.html

Белые медведи в ижевском зоопарке радуются сильному снегопаду

Белые медведи в ижевском зоопарке радуются сильному снегопаду - РИА Новости, 22.11.2023

Белые медведи в ижевском зоопарке радуются сильному снегопаду

Обильный снегопад порадовал белых медведей, живущих в Государственном зоопарке Удмуртии в Ижевске, рассказали РИА Новости в учреждении. РИА Новости, 22.11.2023

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2023-11-22T11:01

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УФА, 22 ноя — РИА Новости. Обильный снегопад порадовал белых медведей, живущих в Государственном зоопарке Удмуртии в Ижевске, рассказали РИА Новости в учреждении. "В нашем зоопарке живут два белых медведя — Думка и Балу. Не только люди, но и животные могут радоваться снегу. Очаровательная Думка с восторгом купается в белоснежном покрывале и играет с новым мячиком", — сказал собеседник агентства.На видео, опубликованном зоопарком, можно видеть, как Думка валяется в снегу, а затем встает на задние лапы и отряхивается. По информации мэрии Ижевска, за сутки в городе выпала месячная норма осадков — более 30 сантиметров снега. Расчисткой улиц занимается весь городской технопарк. На некоторых маршрутах прервано движение трамваев. Горожан просят не выходить на улицу без особой необходимости. Очевидцы рассказывают в соцсетях, что снегопад до сих пор продолжается.

https://ria.ru/20231027/zoopark-1905665182.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

удмуртская республика (удмуртия), ижевск, общество