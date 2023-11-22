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Белые медведи в ижевском зоопарке радуются сильному снегопаду - РИА Новости, 22.11.2023
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11:01 22.11.2023 (обновлено: 12:12 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/medvedi-1910988796.html
Белые медведи в ижевском зоопарке радуются сильному снегопаду
Белые медведи в ижевском зоопарке радуются сильному снегопаду - РИА Новости, 22.11.2023
Белые медведи в ижевском зоопарке радуются сильному снегопаду
Обильный снегопад порадовал белых медведей, живущих в Государственном зоопарке Удмуртии в Ижевске, рассказали РИА Новости в учреждении. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T11:01
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УФА, 22 ноя — РИА Новости. Обильный снегопад порадовал белых медведей, живущих в Государственном зоопарке Удмуртии в Ижевске, рассказали РИА Новости в учреждении. &quot;В нашем зоопарке живут два белых медведя — Думка и Балу. Не только люди, но и животные могут радоваться снегу. Очаровательная Думка с восторгом купается в белоснежном покрывале и играет с новым мячиком&quot;, — сказал собеседник агентства.На видео, опубликованном зоопарком, можно видеть, как Думка валяется в снегу, а затем встает на задние лапы и отряхивается. По информации мэрии Ижевска, за сутки в городе выпала месячная норма осадков — более 30 сантиметров снега. Расчисткой улиц занимается весь городской технопарк. На некоторых маршрутах прервано движение трамваев. Горожан просят не выходить на улицу без особой необходимости. Очевидцы рассказывают в соцсетях, что снегопад до сих пор продолжается.
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Белый медведь в Ижевском зоопарке
Белый медведь в Ижевском зоопарке
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удмуртская республика (удмуртия), ижевск, общество
Хорошие новости, Удмуртская Республика (Удмуртия), Ижевск, Общество
Белые медведи в ижевском зоопарке радуются сильному снегопаду

Белые медведи Думка и Балу в ижевском зоопарке радуются обильному снегопаду

Читать ria.ru в
УФА, 22 ноя — РИА Новости. Обильный снегопад порадовал белых медведей, живущих в Государственном зоопарке Удмуртии в Ижевске, рассказали РИА Новости в учреждении.
«

"В нашем зоопарке живут два белых медведя — Думка и Балу. Не только люди, но и животные могут радоваться снегу. Очаровательная Думка с восторгом купается в белоснежном покрывале и играет с новым мячиком", — сказал собеседник агентства.

На видео, опубликованном зоопарком, можно видеть, как Думка валяется в снегу, а затем встает на задние лапы и отряхивается.
По информации мэрии Ижевска, за сутки в городе выпала месячная норма осадков — более 30 сантиметров снега. Расчисткой улиц занимается весь городской технопарк. На некоторых маршрутах прервано движение трамваев. Горожан просят не выходить на улицу без особой необходимости. Очевидцы рассказывают в соцсетях, что снегопад до сих пор продолжается.
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Хорошие новостиУдмуртская Республика (Удмуртия)ИжевскОбщество
 
 
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