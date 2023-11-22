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Путин наградил двух епископов РПЦ медалями "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 22.11.2023
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Религия
 
16:27 22.11.2023 (обновлено: 22:35 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/medali-1911105681.html
Путин наградил двух епископов РПЦ медалями "За заслуги перед Отечеством"
Путин наградил двух епископов РПЦ медалями "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 22.11.2023
Путин наградил двух епископов РПЦ медалями "За заслуги перед Отечеством"
Президент России Владимир Путин наградил епископа Бежецкого и Удомельского Филарета (Гаврина) и епископа Выборгского и Приозерского Игнатия (Пунина) медалями... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T16:27
2023-11-22T22:35
религия
россия
тверская область
московский патриархат
владимир путин
общество
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил епископа Бежецкого и Удомельского Филарета (Гаврина) и епископа Выборгского и Приозерского Игнатия (Пунина) медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. "Наградить… медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени Гаврина Дмитрия Викторовича (епископа Бежецкого и Удомельского Филарета) - епархиального архиерея религиозной организации "Бежецкая Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)", Тверская область, Пунина Игоря Ивановича (епископа Выборгского и Приозерского Игнатия) - епархиального архиерея религиозной организации "Выборгская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)", Ленинградская область", - говорится в президентском указе, опубликованном в среду на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно указу, епископы награждены за вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных традиций и многолетнюю плодотворную деятельность.
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россия, тверская область, московский патриархат, владимир путин, общество
Религия, Россия, Тверская область, Московский Патриархат, Владимир Путин, Общество
Путин наградил двух епископов РПЦ медалями "За заслуги перед Отечеством"

Путин наградил епископов РПЦ медалями "За заслуги перед Отечеством" II степени

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил епископа Бежецкого и Удомельского Филарета (Гаврина) и епископа Выборгского и Приозерского Игнатия (Пунина) медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
"Наградить… медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени Гаврина Дмитрия Викторовича (епископа Бежецкого и Удомельского Филарета) - епархиального архиерея религиозной организации "Бежецкая Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)", Тверская область, Пунина Игоря Ивановича (епископа Выборгского и Приозерского Игнатия) - епархиального архиерея религиозной организации "Выборгская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)", Ленинградская область", - говорится в президентском указе, опубликованном в среду на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно указу, епископы награждены за вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных традиций и многолетнюю плодотворную деятельность.
 
РелигияРоссияТверская областьМосковский ПатриархатВладимир ПутинОбщество
 
 
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