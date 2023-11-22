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Путин наградил двух епископов РПЦ медалями "За заслуги перед Отечеством"

Путин наградил двух епископов РПЦ медалями "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 22.11.2023

Путин наградил двух епископов РПЦ медалями "За заслуги перед Отечеством"

Президент России Владимир Путин наградил епископа Бежецкого и Удомельского Филарета (Гаврина) и епископа Выборгского и Приозерского Игнатия (Пунина) медалями... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T16:27

2023-11-22T16:27

2023-11-22T22:35

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил епископа Бежецкого и Удомельского Филарета (Гаврина) и епископа Выборгского и Приозерского Игнатия (Пунина) медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. "Наградить… медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени Гаврина Дмитрия Викторовича (епископа Бежецкого и Удомельского Филарета) - епархиального архиерея религиозной организации "Бежецкая Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)", Тверская область, Пунина Игоря Ивановича (епископа Выборгского и Приозерского Игнатия) - епархиального архиерея религиозной организации "Выборгская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)", Ленинградская область", - говорится в президентском указе, опубликованном в среду на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно указу, епископы награждены за вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных традиций и многолетнюю плодотворную деятельность.

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россия, тверская область, московский патриархат, владимир путин, общество