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"Путин будет смеяться". Во Франции удивились словам Макрона о России - РИА Новости, 22.11.2023
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02:36 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/makron-1910950396.html
"Путин будет смеяться". Во Франции удивились словам Макрона о России
"Путин будет смеяться". Во Франции удивились словам Макрона о России - РИА Новости, 22.11.2023
"Путин будет смеяться". Во Франции удивились словам Макрона о России
Беспокойство президента Франции Эммануэля Макрона о партнерстве России и Северной Кореи смехотворно, написал в соцсети X лидер французской партии "Народный... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T02:36
2023-11-22T02:36
в мире
россия
франция
эммануэль макрон
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Беспокойство президента Франции Эммануэля Макрона о партнерстве России и Северной Кореи смехотворно, написал в соцсети X лидер французской партии "Народный республиканский союз" и политолог Франсуа Асселино."Макрон обращается к Си, чтобы сказать ему, что он обеспокоен военным сотрудничеством России и Северной Кореи. Си, который поддерживает Россию и КНДР и хочет разгрома НАТО, был вынужден сразу после этого позвонить Путину, чтобы вместе посмеяться над нытьем Макрона", — прокомментировал политик.Ранее МИД России заявил, что обвинения в адрес Москвы и Пхеньяна в незаконном военно-техническом сотрудничестве бездоказательны, Россия ответственно выполняет свои международные обязательства, это не мешает "развивать традиционные отношения дружбы и сотрудничества с соседями, в том числе КНДР, имеющие давние исторические корни".
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в мире, россия, франция, эммануэль макрон, нато
В мире, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, НАТО
"Путин будет смеяться". Во Франции удивились словам Макрона о России

Асселино: беспокойство Макрона о сотрудничестве России и КНДР смешит Путина

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Беспокойство президента Франции Эммануэля Макрона о партнерстве России и Северной Кореи смехотворно, написал в соцсети X лидер французской партии "Народный республиканский союз" и политолог Франсуа Асселино.
«
"Макрон обращается к Си, чтобы сказать ему, что он обеспокоен военным сотрудничеством России и Северной Кореи. Си, который поддерживает Россию и КНДР и хочет разгрома НАТО, был вынужден сразу после этого позвонить Путину, чтобы вместе посмеяться над нытьем Макрона", — прокомментировал политик.
Ранее МИД России заявил, что обвинения в адрес Москвы и Пхеньяна в незаконном военно-техническом сотрудничестве бездоказательны, Россия ответственно выполняет свои международные обязательства, это не мешает "развивать традиционные отношения дружбы и сотрудничества с соседями, в том числе КНДР, имеющие давние исторические корни".
Флаги России и КНДР - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
КНДР выразила уверенность в дальнейшем укреплении дружбы с Россией
11 ноября, 03:51
 
В миреРоссияФранцияЭммануэль МакронНАТО
 
 
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