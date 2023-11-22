https://ria.ru/20231122/makron-1910950396.html

"Путин будет смеяться". Во Франции удивились словам Макрона о России

"Путин будет смеяться". Во Франции удивились словам Макрона о России - РИА Новости, 22.11.2023

"Путин будет смеяться". Во Франции удивились словам Макрона о России

Беспокойство президента Франции Эммануэля Макрона о партнерстве России и Северной Кореи смехотворно, написал в соцсети X лидер французской партии "Народный... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T02:36

2023-11-22T02:36

2023-11-22T02:36

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Беспокойство президента Франции Эммануэля Макрона о партнерстве России и Северной Кореи смехотворно, написал в соцсети X лидер французской партии "Народный республиканский союз" и политолог Франсуа Асселино."Макрон обращается к Си, чтобы сказать ему, что он обеспокоен военным сотрудничеством России и Северной Кореи. Си, который поддерживает Россию и КНДР и хочет разгрома НАТО, был вынужден сразу после этого позвонить Путину, чтобы вместе посмеяться над нытьем Макрона", — прокомментировал политик.Ранее МИД России заявил, что обвинения в адрес Москвы и Пхеньяна в незаконном военно-техническом сотрудничестве бездоказательны, Россия ответственно выполняет свои международные обязательства, это не мешает "развивать традиционные отношения дружбы и сотрудничества с соседями, в том числе КНДР, имеющие давние исторические корни".

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в мире, россия, франция, эммануэль макрон, нато