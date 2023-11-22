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"Путин будет смеяться". Во Франции удивились словам Макрона о России
"Путин будет смеяться". Во Франции удивились словам Макрона о России - РИА Новости, 22.11.2023
"Путин будет смеяться". Во Франции удивились словам Макрона о России
Беспокойство президента Франции Эммануэля Макрона о партнерстве России и Северной Кореи смехотворно, написал в соцсети X лидер французской партии "Народный... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T02:36
2023-11-22T02:36
2023-11-22T02:36
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Беспокойство президента Франции Эммануэля Макрона о партнерстве России и Северной Кореи смехотворно, написал в соцсети X лидер французской партии "Народный республиканский союз" и политолог Франсуа Асселино."Макрон обращается к Си, чтобы сказать ему, что он обеспокоен военным сотрудничеством России и Северной Кореи. Си, который поддерживает Россию и КНДР и хочет разгрома НАТО, был вынужден сразу после этого позвонить Путину, чтобы вместе посмеяться над нытьем Макрона", — прокомментировал политик.Ранее МИД России заявил, что обвинения в адрес Москвы и Пхеньяна в незаконном военно-техническом сотрудничестве бездоказательны, Россия ответственно выполняет свои международные обязательства, это не мешает "развивать традиционные отношения дружбы и сотрудничества с соседями, в том числе КНДР, имеющие давние исторические корни".
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в мире, россия, франция, эммануэль макрон, нато
В мире, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, НАТО
"Путин будет смеяться". Во Франции удивились словам Макрона о России
Асселино: беспокойство Макрона о сотрудничестве России и КНДР смешит Путина