https://ria.ru/20231122/lira-1911028924.html

Эрдоган заявил, что падение лиры завершилось

Эрдоган заявил, что падение лиры завершилось - РИА Новости, 22.11.2023

Эрдоган заявил, что падение лиры завершилось

Падение турецкой лиры завершилось, есть высокая вероятность укрепления валюты по отношению к доллару, заявил в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T13:02

2023-11-22T13:02

2023-11-22T13:42

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

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СТАМБУЛ, 22 ноя - РИА Новости. Падение турецкой лиры завершилось, есть высокая вероятность укрепления валюты по отношению к доллару, заявил в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган."Применяемая нами программа по снижению инфляции с очень высокой вероятностью может привести к реальной оценке стоимости лиры. Таким образом, процесс обесценивания лиры завершился, есть высокая вероятность того, что лира укрепится", - заявил Эрдоган журналистам по возвращению из Алжира.По словам президента, власти завоевывают доверие инвесторов, реализуя конструктивные реформы и здоровую экономическую политику, что приводит к притоку ликвидности и реальному курсу лиры. "В итоге будет разумный рост (экономики - ред.) и в то же время снизится инфляция", - отметил Эрдоган.Турецкая валюта дешевела по итогам каждого месяца с начала текущего года, кроме августа. Сильнее всего лира подешевела в июне - почти на четверть, до 26 лир с 20,8 лиры за доллар; в июле показатель уже преодолел уровень в 27 лир. В начале октября турецкая лира обновила исторический минимум к доллару, впервые достигнув 28 лир за доллар.Власти Турции не ставят целевые показатели для курса лиры к доллару, курс отпущен в свободное плавание, говорил в сентябре министр финансов Мехмет Шимшек. Центральный банк Турции в июне заявил, что продолжит постепенно ужесточать денежно-кредитную политику, пока прогноз по инфляции значительно не улучшится.

https://ria.ru/20231026/turtsiya-1905384459.html

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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган