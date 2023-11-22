https://ria.ru/20231122/lira-1911028924.html
Эрдоган заявил, что падение лиры завершилось
Эрдоган заявил, что падение лиры завершилось - РИА Новости, 22.11.2023
Эрдоган заявил, что падение лиры завершилось
Падение турецкой лиры завершилось, есть высокая вероятность укрепления валюты по отношению к доллару, заявил в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T13:02
2023-11-22T13:02
2023-11-22T13:42
в мире
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реджеп тайип эрдоган
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СТАМБУЛ, 22 ноя - РИА Новости. Падение турецкой лиры завершилось, есть высокая вероятность укрепления валюты по отношению к доллару, заявил в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган."Применяемая нами программа по снижению инфляции с очень высокой вероятностью может привести к реальной оценке стоимости лиры. Таким образом, процесс обесценивания лиры завершился, есть высокая вероятность того, что лира укрепится", - заявил Эрдоган журналистам по возвращению из Алжира.По словам президента, власти завоевывают доверие инвесторов, реализуя конструктивные реформы и здоровую экономическую политику, что приводит к притоку ликвидности и реальному курсу лиры. "В итоге будет разумный рост (экономики - ред.) и в то же время снизится инфляция", - отметил Эрдоган.Турецкая валюта дешевела по итогам каждого месяца с начала текущего года, кроме августа. Сильнее всего лира подешевела в июне - почти на четверть, до 26 лир с 20,8 лиры за доллар; в июле показатель уже преодолел уровень в 27 лир. В начале октября турецкая лира обновила исторический минимум к доллару, впервые достигнув 28 лир за доллар.Власти Турции не ставят целевые показатели для курса лиры к доллару, курс отпущен в свободное плавание, говорил в сентябре министр финансов Мехмет Шимшек. Центральный банк Турции в июне заявил, что продолжит постепенно ужесточать денежно-кредитную политику, пока прогноз по инфляции значительно не улучшится.
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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган заявил, что падение лиры завершилось
Эрдоган: есть высокая вероятность укрепления лиры по отношению к доллару
СТАМБУЛ, 22 ноя - РИА Новости. Падение турецкой лиры завершилось, есть высокая вероятность укрепления валюты по отношению к доллару, заявил в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Применяемая нами программа по снижению инфляции с очень высокой вероятностью может привести к реальной оценке стоимости лиры. Таким образом, процесс обесценивания лиры завершился, есть высокая вероятность того, что лира укрепится", - заявил Эрдоган журналистам по возвращению из Алжира
.
По словам президента, власти завоевывают доверие инвесторов, реализуя конструктивные реформы и здоровую экономическую политику, что приводит к притоку ликвидности и реальному курсу лиры. "В итоге будет разумный рост (экономики - ред.) и в то же время снизится инфляция", - отметил Эрдоган.
Турецкая валюта дешевела по итогам каждого месяца с начала текущего года, кроме августа. Сильнее всего лира подешевела в июне - почти на четверть, до 26 лир с 20,8 лиры за доллар; в июле показатель уже преодолел уровень в 27 лир. В начале октября турецкая лира обновила исторический минимум к доллару, впервые достигнув 28 лир за доллар.
Власти Турции не ставят целевые показатели для курса лиры к доллару, курс отпущен в свободное плавание, говорил в сентябре министр финансов Мехмет Шимшек
. Центральный банк Турции в июне заявил, что продолжит постепенно ужесточать денежно-кредитную политику, пока прогноз по инфляции значительно не улучшится.
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