https://ria.ru/20231122/kuban-1911193137.html

Кубань направит финансы на развитие инженерно-технических центров

Кубань направит финансы на развитие инженерно-технических центров - РИА Новости, 22.11.2023

Кубань направит финансы на развитие инженерно-технических центров

Власти Краснодарского края направят более 100 миллионов рублей до конца года на развитие 11 инженерно-технических центров на промышленных предприятиях, сообщил... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T21:29

2023-11-22T21:29

2023-11-22T21:29

краснодарский край

краснодарский край

вениамин кондратьев

фонд развития промышленности

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КРАСНОДАР, 22 ноя - РИА Новости. Власти Краснодарского края направят более 100 миллионов рублей до конца года на развитие 11 инженерно-технических центров на промышленных предприятиях, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев. "С 2023 года компенсируем предприятиям до 95% затрат на открытие инженерно-технических центров... Мера поддержки касается приоритетных направлений промышленности – сельхозмашиностроения и станкостроения, производителей пищевого оборудования, утилизации отходов и радиоэлектроники. Сегодня в крае развиваем 11 подобных центров. До конца года на эти цели направим более 100 миллионов рублей", – передаёт пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Он отметил, что за последние восемь лет предприятия края нарастили мощности. В регионе восстановили целые отрасли: станкостроение, вагоностроение, развивают и такие востребованные направления как радиоэлектроника, фармацевтическая и медицинская промышленность. Финансировать инженерно-технические центры из краевого бюджета планируется как минимум ближайшие два года. По данным властей, на Кубани для обрабатывающих предприятий доступны 11 направлений субсидирования из краевого бюджета и 16 программ льготного заемного финансирования Фонда развития промышленности региона. Индустриальные компании могут воспользоваться налоговыми льготами, преференциями на землю, бесплатным продвижением выпускаемой продукции на ведущих отраслевых выставках международного и всероссийского уровней, а также на Промышленном портале Краснодарского края.

https://ria.ru/20231122/programma-1911192079.html

https://ria.ru/20231122/zapravki-1910943110.html

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краснодарский край, вениамин кондратьев, фонд развития промышленности