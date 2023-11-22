https://ria.ru/20231122/kuban-1911193137.html
Кубань направит финансы на развитие инженерно-технических центров
Кубань направит финансы на развитие инженерно-технических центров - РИА Новости, 22.11.2023
Кубань направит финансы на развитие инженерно-технических центров
Власти Краснодарского края направят более 100 миллионов рублей до конца года на развитие 11 инженерно-технических центров на промышленных предприятиях, сообщил... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T21:29
2023-11-22T21:29
2023-11-22T21:29
краснодарский край
краснодарский край
вениамин кондратьев
фонд развития промышленности
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КРАСНОДАР, 22 ноя - РИА Новости. Власти Краснодарского края направят более 100 миллионов рублей до конца года на развитие 11 инженерно-технических центров на промышленных предприятиях, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев. "С 2023 года компенсируем предприятиям до 95% затрат на открытие инженерно-технических центров... Мера поддержки касается приоритетных направлений промышленности – сельхозмашиностроения и станкостроения, производителей пищевого оборудования, утилизации отходов и радиоэлектроники. Сегодня в крае развиваем 11 подобных центров. До конца года на эти цели направим более 100 миллионов рублей", – передаёт пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Он отметил, что за последние восемь лет предприятия края нарастили мощности. В регионе восстановили целые отрасли: станкостроение, вагоностроение, развивают и такие востребованные направления как радиоэлектроника, фармацевтическая и медицинская промышленность. Финансировать инженерно-технические центры из краевого бюджета планируется как минимум ближайшие два года. По данным властей, на Кубани для обрабатывающих предприятий доступны 11 направлений субсидирования из краевого бюджета и 16 программ льготного заемного финансирования Фонда развития промышленности региона. Индустриальные компании могут воспользоваться налоговыми льготами, преференциями на землю, бесплатным продвижением выпускаемой продукции на ведущих отраслевых выставках международного и всероссийского уровней, а также на Промышленном портале Краснодарского края.
https://ria.ru/20231122/programma-1911192079.html
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краснодарский край, вениамин кондратьев, фонд развития промышленности
Краснодарский край, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Фонд развития промышленности
Кубань направит финансы на развитие инженерно-технических центров
Кубань направит сто миллионов рублей на развитие инженерно-технических центров
КРАСНОДАР, 22 ноя - РИА Новости. Власти Краснодарского края направят более 100 миллионов рублей до конца года на развитие 11 инженерно-технических центров на промышленных предприятиях, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"С 2023 года компенсируем предприятиям до 95% затрат на открытие инженерно-технических центров... Мера поддержки касается приоритетных направлений промышленности – сельхозмашиностроения и станкостроения, производителей пищевого оборудования, утилизации отходов и радиоэлектроники. Сегодня в крае развиваем 11 подобных центров. До конца года на эти цели направим более 100 миллионов рублей", – передаёт пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.
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Он отметил, что за последние восемь лет предприятия края нарастили мощности. В регионе восстановили целые отрасли: станкостроение, вагоностроение, развивают и такие востребованные направления как радиоэлектроника, фармацевтическая и медицинская промышленность. Финансировать инженерно-технические центры из краевого бюджета планируется как минимум ближайшие два года.
По данным властей, на Кубани для обрабатывающих предприятий доступны 11 направлений субсидирования из краевого бюджета и 16 программ льготного заемного финансирования Фонда развития промышленности
региона. Индустриальные компании могут воспользоваться налоговыми льготами, преференциями на землю, бесплатным продвижением выпускаемой продукции на ведущих отраслевых выставках международного и всероссийского уровней, а также на Промышленном портале Краснодарского края.
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