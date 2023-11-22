"Навигатор детства" вовлек в общественную работу 150 тысяч юных красноярцев
© Фото : Министерство образования Красноярского края"Навигаторы детства" в Красноярском крае помогли 150 тысячам школьникам и студентам присоединиться к различным общественным проектам
"Навигаторы детства" в Красноярском крае помогли 150 тысячам школьникам и студентам присоединиться к различным общественным проектам
КРАСНОЯРСК, 22 ноя - РИА Новости. Советники по воспитанию или "Навигаторы детства" в Красноярском крае помогли 150 тысячам школьникам и студентам присоединиться к различным общественным проектам и полезной деятельности, сообщает министерство образования Красноярского края на сайте.
В школах и техникумах Красноярского края советники директора по воспитанию появились с сентября.
© Фото : Министерство образования Красноярского края"Навигаторы детства" в Красноярском крае помогли 150 тысячам школьникам и студентам присоединиться к различным общественным проектам
"Навигаторы детства" в Красноярском крае помогли 150 тысячам школьникам и студентам присоединиться к различным общественным проектам
Федеральный проект получил название "Навигаторы детства", потому что главная функция советников – это помогать школьникам и студентам создавать и реализовывать крупные общественные проекты, вовлекать в полезную деятельность, организовывать различные мероприятия, работать с родителями.
"Советник является для ребят навигатором – направляет и помогает во всех начинаниях, создает вместе с ребятами спортивные и туристические мероприятия, киноклубы, театры, центры детских инициатив, музеи, медиацентры и многое другое. Благодаря работе советников по воспитанию более 150 тысяч школьников и студентов Красноярского края присоединились к различным общественным проектам", - говорится в сообщении.
"Это как раз тот специалист, который работает напрямую со школьниками. Причем не только с коллективом в целом, но и персонально с каждым. Именно поэтому большинство советников – это молодые люди, способные говорить со школьниками на максимально доступном для них языке", - подчеркнула глава краевого Минобра Светлана Маковская.
© Фото : Министерство образования Красноярского края"Навигаторы детства" в Красноярском крае помогли 150 тысячам школьникам и студентам присоединиться к различным общественным проектам
"Навигаторы детства" в Красноярском крае помогли 150 тысячам школьникам и студентам присоединиться к различным общественным проектам
В Красноярском техникуме сварочных технологий и энергетики благодаря советнику директора по воспитанию Анастасии Цветковой уже было проведено 11 дней единых действий, десятки тематических классных часов, три кинолектория, встречи с ветеранами СВО. Помимо этого, в техникуме открылся штаб воспитательной работы, центр молодежных инициатив, первичное отделение "Движения первых", а также студенческий медиацентр. И самое важное, это когда ребята из неблагополучных семей находят среди активистов близких по духу, заряжаются положительной энергией и стремятся найти в себе таланты.
Для координации работы советников по воспитания в Красноярском крае создан региональный ресурсный центр. Если у советников возникают какие-то сложности в работе – специалисты помогают в их решении. Сегодня в школах края работают 338 советников директора по воспитанию и в 72 техникумах и колледжах. С 1 января 2024 года эта должность появится еще в 267 школах края.