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Переселенцы из аварийных домов Красноярска получили новое жилье - РИА Новости, 22.11.2023
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05:09 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/krasnoyarsk-1910955993.html
Переселенцы из аварийных домов Красноярска получили новое жилье
Переселенцы из аварийных домов Красноярска получили новое жилье - РИА Новости, 22.11.2023
Переселенцы из аварийных домов Красноярска получили новое жилье
Переселенцы из аварийных домов начали получать ключи от новых квартир, построенных в Красноярске в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда", сообщает краевое РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T05:09
2023-11-22T05:09
общество
жилье
красноярск
михаил котюков
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 22 ноя - РИА Новости. Переселенцы из аварийных домов начали получать ключи от новых квартир, построенных в Красноярске в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда", сообщает краевое Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства. "В две 17-этажки на ул. Крайней на берегу Енисея переедут около 500 красноярцев из домов на улицах Семафорная, Рейдовая, Станочная, Качинская, Свердловская, Лесная, Ленина. Кроме переселенцев из аварийного жилья, часть квартир предназначена для детей-сирот", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, в домах расположены одно-, двух- и трёхкомнатные квартиры с классической чистовой отделкой: натяжными потолками, обоями, линолеумом. Придомовая территория благоустроена, здесь есть парковки, детские игровые и спортивные площадки, места отдыха с видом на Енисей. Готовность и качество жилья оценил губернатор края Михаил Котюков. "Глава региона подчеркнул, что совсем недавно рядом с новостройками открылся новый детский сад и это пример комплексного развития территорий, когда одновременно со строительством жилья возводится и социальная инфраструктура", - говорится в сообщении. И. о. руководителя департамента градостроительства Красноярска Сергей Шикунов отметил, что на дома действует пятилетняя гарантия. "Тема аварийного жилья в крае остаётся актуальной, и мы продолжаем активно расселять граждан разными способами – предоставляем денежные выплаты, жильё на вторичном рынке или строим новые дома... Программа по расселению аварийного жилья выполняется с опережением, мы расселим весь аварийный жилой фонд, признанный таковым до января 2017 года, на год раньше, до конца 2024 года. Уже началась подготовка к следующей программе", - сказал и. о. министра строительства края Михаил Рабушко. С 2019 года в крае расселено 221,33 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Переселены 13,2 тысячи человек, построены и введены в эксплуатацию 47 многоквартирных жилых домов.
https://ria.ru/20231121/agrobiotekhnopark-1910831914.html
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общество, жилье, красноярск, михаил котюков, красноярский край
Общество, Жилье, Красноярск, Михаил Котюков, Красноярский край
Переселенцы из аварийных домов Красноярска получили новое жилье

Минстрой: переселенцы из аварийных домов Красноярска получили новое жилье

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкКрасноярск
Красноярск - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Красноярск. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 22 ноя - РИА Новости. Переселенцы из аварийных домов начали получать ключи от новых квартир, построенных в Красноярске в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда", сообщает краевое Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
«
"В две 17-этажки на ул. Крайней на берегу Енисея переедут около 500 красноярцев из домов на улицах Семафорная, Рейдовая, Станочная, Качинская, Свердловская, Лесная, Ленина. Кроме переселенцев из аварийного жилья, часть квартир предназначена для детей-сирот", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в домах расположены одно-, двух- и трёхкомнатные квартиры с классической чистовой отделкой: натяжными потолками, обоями, линолеумом. Придомовая территория благоустроена, здесь есть парковки, детские игровые и спортивные площадки, места отдыха с видом на Енисей. Готовность и качество жилья оценил губернатор края Михаил Котюков.
"Глава региона подчеркнул, что совсем недавно рядом с новостройками открылся новый детский сад и это пример комплексного развития территорий, когда одновременно со строительством жилья возводится и социальная инфраструктура", - говорится в сообщении.
И. о. руководителя департамента градостроительства Красноярска Сергей Шикунов отметил, что на дома действует пятилетняя гарантия.
"Тема аварийного жилья в крае остаётся актуальной, и мы продолжаем активно расселять граждан разными способами – предоставляем денежные выплаты, жильё на вторичном рынке или строим новые дома... Программа по расселению аварийного жилья выполняется с опережением, мы расселим весь аварийный жилой фонд, признанный таковым до января 2017 года, на год раньше, до конца 2024 года. Уже началась подготовка к следующей программе", - сказал и. о. министра строительства края Михаил Рабушко.
С 2019 года в крае расселено 221,33 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Переселены 13,2 тысячи человек, построены и введены в эксплуатацию 47 многоквартирных жилых домов.
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